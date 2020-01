Kreistag Saale-Orla: Schuldzuweisungen gehen weiter

Der Vorsitzende des Jugendhilfe-Ausschusses, Wolfgang Kleindienst (UBV), wehrt sich gegen die Aussage von Landrat Thomas Fügmann (CDU), dass die Unabhängige Bürgervertretung (UBV) für die Streichung der 150.000 Euro für die Schulsozialarbeit im Kreishaushalt verantwortlich sei.

„Zur Kreistagssitzung am 20. Januar hat die UBV den Antrag gestellt, in den Haushalt für 2020 landkreiseigene Mittel für Schulsozialarbeit von 150.000 Euro einzustellen. Dieser Änderungsantrag entsprach dem einstimmig gefassten Beschluss des Jugendhilfe-Ausschusses vom 13. November 2019. Der Antrag wurde im Kreistag mit dreizehn Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und acht Enthaltungen leider abgelehnt. Die beantragten Mittel in Höhe von 150.000 Euro sind nicht von der UBV gestrichen worden“, teilt Kleindienst in einem Schreiben mit.

Landrat Fügmann hatte zu Beginn der Jugendhilfe-Ausschuss-Sitzung darüber informiert, dass eine flächendeckende Schulsozialarbeit im Saale-Orla-Kreis nicht machbar sei. Unter anderem machte er dafür die Verhandlungen zur Höhe der Kreisumlage mit der UBV verantwortlich.

Der Jugendhilfeausschuss stimmte auf seiner Sitzung im November den von der Landkreisverwaltung vorgetragenen geänderten Haushaltsansätzen einstimmig zu. Der Haushaltsansatz sah damals eine Kürzung des Zuschusses für die Schulsozialarbeit von 350.000 Euro auf 150.000 Euro vor.