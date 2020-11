Krisengebiet Krankenhaus

Das Schleizer Krankenhaus steht an einem Scheideweg. Ohne die Fördermittel vom Bund platzt womöglich das gesamte Sanierungskonzept mit der Insolvenz als Folge. Doch wenn die Fördermittel rechtzeitig kommen, wird aus einem Großteil des Krankenhauses ein Pflegeheim. Dem Krankenhausbetrieb und damit der medizinischen Versorgung ist damit nicht geholfen, zumal die durch das Pflegeheim eingehenden Pachterträge laut Sanierungskonzept durch den Verlustausgleich an das Greizer Krankenhaus gehen sollen – bis das Schleizer Krankenhaus verkauft wird.

Diese Melk-Taktik sollte sich das Thüringer Gesundheitsministerium nicht gefallen lassen. Denn allein schon diese Idee tritt die Gesundheitsversorgung in und um die Kreisstadt des Saale-Orla-Kreises mit Füßen. Regelrecht absurd ist der Plan, die im Haus C untergebrachten Bereiche für die Zeit des Umbaus in Container auszulagern. Zum einen sind solche Container ein sehr teure Angelegenheit.

Und zum anderen werden dabei die Grenzen des menschlichen Anstands massiv überschritten. Im Haus C befindet sich zum Beispiel der Verabschiedungsraum. Diesen in einen Container zu verlagern, wäre absolut pietätlos.

Zudem wäre ein – wenn auch nur vorübergehendes – Container-Krankenhaus ein blanker Hohn und würde sicherlich nicht die Attraktivität des Krankenhauses für Patienten und Personal steigern. Ganz im Gegenteil. Container-Krankenhäuser sind in der Regel in Auffanglagern, in Krisengebieten, nach Umweltkatastrophen oder in von kriegerischen Handlungen zerstörten Regionen zu finden. Schleiz kann in keines solcher Gebiete eingeordnet werden.

Es muss ein Trägerwechsel erzwungen werden, wenn nötig sogar durch die Herbeiführung der Insolvenz der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH durch das Versagen von Finanzhilfen. Das heißt aber auch, dass jetzt der Saale-Orla-Kreis seine Hausaufgaben soweit fertig machen muss. Denn wenn es zur Insolvenz kommt und der Versorgungsauftrag gesetzlich wieder zurück an den Saale-Orla-Kreis geht, muss dieser einen neuen Betreiber für das Schleizer Krankenhaus an der Hand haben. Um dann quasi über Nacht den Versorgungsauftrag weiterreichen zu können.