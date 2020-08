Dittersdorf. Wegen der Bauarbeiten auf der Autobahn 9 können Pendler und Urlauber in Richtung Berlin weder in Schleiz noch Dittersdorf auffahren.

Kritik an der Vollsperrung des Kreisverkehrs in Dittersdorf

Die Bauarbeiten unter Vollsperrung am Kreisverkehr der Ortsumgehung Dittersdorf sorgen im Ort und unter Pendlern für Kritik. Denn zeitgleich ist wegen mehrmonatiger Bauarbeiten an der Autobahn 9 die Anschlussstelle Schleiz in Fahrtrichtung Berlin gesperrt und damit eine wichtige Umleitungsmöglichkeit in eine Richtung nicht nutzbar.