„Krumme Preise“ könnten auch in Schleiz abgeschafft werden

Fast alle Waren im Schleizer Weka-Kaufhaus werden zu Preisen verkauft, die mit 49 oder 99 Cent enden. Noch. Eine Ausnahme macht die Preisgestaltung derzeit im freiwilligen Winterschlussverkauf, in dem die reduzierte Ware zu vollen Euro-Preisen angeboten wird. Gerundete Preise könnte es demnächst geben, wenn die EU-Kommission die Ein- und Zwei-Cent-Münzen abschafft.

„Ob wir die Preise dann auf komplette Euro-Beträge aufrunden werden, muss unsere Geschäftsleitung entscheiden“, sagte die Schleizer Kaufhaus-Leiterin Karina Raithel. Zwischen 60 und 70 Prozent der Kunden würden in bar bezahlen. Die meisten würden sich den Cent auszahlen lassen, sagte sie. Allabendlich müsse das Wechselgeld in den Kassen gezählt und im Protokoll festgehalten werden. Je mehr Cent-Münzen in der Kasse, umso aufwendiger ist das für das Personal, erklärte Karina Raithel.

„Ich lasse mir jeden Cent rausgeben. Schon bei der Vorgängerwährung galt: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert“, sagte Kundin Corina Reichardt aus Tanna.

Probleme mit den vielen Münzen

Doch die Liebe zum Kleingeld bereitet dort, wo die Ware wie beim Fleischer vor dem Verkauf gewogen wird und es „krumme Preise“ gibt, einige Probleme. „Wir haben am Abend Berge von Ein- und Zwei-Cent-Münzen in unseren 17 Filialen. Wir müssen das Wechselgeld nicht nur zählen, sondern beim Einzahlen auf der Bank auch Gebühren dafür bezahlen. Ich wäre sehr dafür, wenn man die Ein- und Zwei-Cent-Münzen abschaffen würde“, sagte Brigitte Nürnberger, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Agrofarm Knau, die in der Oberland-Region mehrere Verkaufsfilialen betreibt. Nürnberger möchte die Mitarbeiterinnen in den Filialen dazu animieren, bei Wechselgeld nicht immer nur mit Zehn-Cent-Münzen herauszugeben, sondern auch mit Fünf- und Ein-Cent-Münzen. Auch deshalb, weil viele Kunden am Bratwurststand ihr letztes Kleingeld zusammensammeln, habe sich die Agrofarm entschlossen, pro Roster mit zwei Euro 20 Cent mehr als bislang zu verlangen.

Auf- und Abrunden auf fünf Cent laut Studie befürwortet

„Wir haben zum Glück keine Preise, die mit neun Cent enden. Es gibt auch aber einige Kunden, die mit ihrem ganzen Kleingeld bei uns bezahlen“, sagte Renate Meyer aus der Bäckerei & Konditorei Ronald Meyer in Gefell.

58 Prozent der Deutschen wollen, dass die Ein- und Zwei-Cent-Münzen abgeschafft werden, wie eine Umfrage des Marktforschungsinstitutes Spledid Research im Jahr 2018 ergab. 71 Prozent beklagten demnach, dass in ihrer Geldbörse zu wenig Platz für Kleingeld ist. 63 Prozent befürworten das Auf- und Abrunden auf fünf Cent bei Barzahlungen.

Italien zeigte, wie Verzicht auf Kleinst-Münzgeld geht

Seit der Einführung des Euro vor 18 Jahren hat die Bundesbank rund 20 Milliarden Stück an Kleinstmünzen ausgegeben. Davon seien nach Schätzungen bis zu 80 Prozent nicht in Umlauf, berief sich die Süddeutsche Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe auf eine Auskunft des Bundesfinanzministeriums im Jahr 2017.

„Ich wäre sehr für die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Denn ihr Gewicht im Porte­mon­naie zieht mir die Hosen runter“, sagte Wolfgang Kröber aus Schleiz. Er lasse sich in großen Geschäften das Wechselgeld auf den Cent genau auszahlen, während er in kleinen Läden meist aufrunde. In Italien habe man schon lange vor der Euro-Bargeld-Einführung die kleinsten Lira-Münzen aus dem Verkehr gezogen. Auf diese Einsicht hofft Wolfgang Kröber auch in Deutschland.