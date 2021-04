Künstler aus Pausa: Das Herz schlägt für Uganda

Pausa/Schleiz. Mit einem Musikprojekt wollen Annett und Michael Rischer neue Schulbänke finanzieren. Mitgewirkt hat auch Susanne Kothner aus Schleiz.

„Wer eine Schulbank kauft, bekommt eine CD”, so sind die Worte von Michael Rischer. Der Pausaer betont, dass die Rap-CD nicht zu kaufen ist. Man bekommt sie für eine Spende, die nach Uganda geht. Dort sollen Schulbänke zum Lernen für die Kinder gekauft werden.

„Wir haben unser Ziel erreicht”, sagt er und meint damit das gemeinsame Musikprojekt von ihm und seiner Frau Annett sowie Musikern aus der Region wie Susanne Kothner aus Schleiz und Marcus Daßler aus Zeulenroda, von der Kriegskinderstiftung Uganda, für welche sich Sandra Steiner und Andreas Rosenkranz aus Herlasgrün engagieren, und von Malik Make, Tonmeister in Kampala in Uganda. Und nicht zu vergessen die Kinder aus einem Armenviertel Kampalas.

„Acht professionelle Songs sind auf der CD enthalten“, sagt Michael Rischer. Songs im Reggae- und African Rap Style. In den Texten erzählen die Kinder aus dem Ghetto über ihr Leben. Über die Schule, Corona, den Klimawandel und ihre Träume. Es geht um den Kampf um ein besseres Leben, um Probleme, die Armut, Kriminalität, Gewalt, um Traurigkeit und Hoffnung, es geht um Licht und Schatten.

Im Song „Stop the violence“ (Stoppt die Gewalt) beschreiben die Straßenkinder den täglichen Kampf ums Essen, singen von Hass, Alkoholismus, Verzweiflung und Elend. Sie fordern eine friedvolle, gerechte Welt ohne Gewalt und Kriege.

Noch nie Elefanten gesehen

Und Tonmeister Malik Make singt von seinem besonderen Wunsch in „I’ve never seen an elephant”. „Unser Freund Malik hat noch nie einen Elefanten gesehen, er kennt sie nur von Bildern. Obwohl etwa 50 Kilometer von ihm entfernt Elefanten leben“, so Michael Rischer. „Er kann sich die Fahrt einfach nicht leisten.”

Die Schule, die jetzt neue Bänke erhalten soll, haben die Pausaer Filmemacher vor Ort in Uganda gesehen. Als Schulklingel dient eine Autofelge, gegen die mit einem Holzknüppel geschlagen wird. In den Zimmern stehen einfachste schmale Holzbänke ohne Lehne. Tische gibt es nicht. Die Kinder halten ihre Hefte in den Händen. In der Ecke qualmt ein Feuer. „Als wir diese jämmerlich aussehende Schule gesehen hatten, dachten wir, hier müssen wir was machen”, erinnert sich Rischer. Die Schule steht in Kirinda, einem Ort im Westen Ugandas nahe Masaka.

Es ist nicht die erste Schule und nicht das erste Projekt, für welches sich die Vogtländer in dem afrikanischen Land engagieren. „Voriges Jahr, das war am Jahresanfang, stellten wir in Uganda sechs Wassertanks auf. Wir pflanzten auch Mango- und Papayabäume an einer Schule.”

In Uganda waren die Pausaer mehrmals in den vergangenen Jahren. Warum sie sich gerade in diesem Land sozial engagieren? „Ich stand mit einer Mutter an einem Massengrab, 700 Menschen waren dort begraben. Sie weinte um ihre zwei Kinder. Das halbe Dorf wurde ausgerottet”, sagt Michael Rischer. „Das war für mich der Tag X.” Das habe sie beide berührt und nicht mehr losgelassen.

500 CDs sollen Schulbänke finanzieren

Uganda als Kriegsgebiet und die Kindersoldaten, Hunger und Elend waren so nah und greifbar. „Wir dachten: Wir können nicht die Welt retten, aber wir können sie etwas besser machen.” Es begann mit einer kleinen Apotheke für eine Frau in Uganda, die die Pausaer unterstützten. Weitere Projekte folgten. Und jetzt eben die CD mit den Songs der Kinder aus dem Armenviertel, die sonst keine Stimme haben, denen niemand zuhört.

„Wir können derzeit immer noch keine Vorträge halten und damit auch keine Spenden für Uganda sammeln”, sagt Rischer. So kam die Idee mit dem Musikprojekt genau richtig. Er hofft nun, dass viele der 500 CDs neue Besitzer finden, indem für die Schulbänke gespendet wird. Die Schulbänke sollen vor Ort errichtet werden. „Der Plan ist: Wir schicken das Geld nach Uganda. Die fertigen Schulbänke kommen dann per Lkw direkt in die Schule, und die Kinder räumen ihre neue Schule ein.” Dabei sein zu dürfen, das wünschen sich die Pausaer Filmemacher sehr. Im Oktober soll eine Reise nach Uganda starten.

Weitere Hilfsprojekte neben den Schulen und Baumpflanzungen haben die Vogtländer längst im Blick. „Wir haben die Idee, einen musikalischen Workshop mit den Kindern in Uganda zu machen, damit sie lernen, traditionelle Instrumente ihres Landes zu spielen.”

Wer 15 Euro spenden sowie fünf Euro für die Herstellungs- und Transportkosten zahlen und eine CD mit Booklet erhalten will, kann mit Michael und Annett Rischer direkt Kontakt aufnehmen unter Telefon 0171/7423457 oder per Mail an mr-filmproduktion@freenet.de. Einige Songs anhören und Bilder sowie Videos sehen kann bei Youtube.