Kulturfestival in Hirschberg mit Platzkonzert gestartet

Zum Auftakt des Kulturfestivals „30 Jahre Deutsche Einheit – Grünes Band verbindet“ spielte die Schalmeienkapelle Hirschberg vor dem Kulturhaus Hirschberg auf, ebenso musizierten die kirchlichen Posaunenchöre aus Hirschberg, Berg, Langgrün und Töpen. Bis zum 18. Oktober sind Veranstaltungen in Hirschberg und Probstzella geplant.

Auf Initiative der Kulturengagierten der Villa Novalis Akademie hatten die Stadt Hirschberg und die Gemeinde Probstzella gemeinsam mit örtlichen Vereinen und weiteren Akteuren ein Programm für ein zweiwöchiges Kulturfestival anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Deutsche Einheit“ trotz Corona auf die Beine gestellt, teilte die Leader-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt mit.

Das erste Angebot in Hirschberg, das Platzkonzert am späten Nachmittag des Tages der Deutschen Einheit, wurde sehr gut angenommen. Mehrere Dutzend Besucher auch aus den oberfränkischen Nachbargemeinden kamen auf den Kulturhausvorplatz, um die Auftritte der Schalmeienkapelle Hirschberg und der kirchlichen Posaunenchöre zu erleben.

Bis zum abschließenden Orchesterkonzert am 18. Oktober gibt es ein vielfältiges Programm. Am 7. Oktober um 17 Uhr findet in der Villa Novalis ein Vortrag mit Jürgen Franck zum Thema „Unsere Heimat – das geeinte Europa“ , tags darauf zur gleichen Zeit ein Filmvortrag „Jenseits der Perlenkette“ mit Yvonne Andä und Stefan Petermann über die kleinsten Gemeinden Thüringens statt. Am 9. Oktober um 11 Uhr gibt es eine Podiumsdiskussion „Kunst und Musik am Grünen Band“ , am 11. Oktober um 17 Uhr die Polit-Revue „Da war doch mal was“ der Theaterproduktion des Münchner Hofspielhauses. Am 18. Oktober um 17 Uhr gibt es im Kulturhaus Hirschberg Orchesterkonzert mit dem Festivalorchester junger Künstler der Musikhochschulen Weimar und Nürnberg sowie international renommierten Solisten aus Ost und West. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen erfolgt über villa-novalis.de oder über Telefon 036644 / 390 190.