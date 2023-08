Kunstfest Weimar gastiert auf Schloss Burgk

Burgk/Weimar. Das Schauspiel „Eschenliebe“ erzählt von der Liebe eines Mannes zu einem Baum.

Das Kunstfest Weimar zeigt am Donnerstag, 24. August, die Uraufführung des Schauspiels „Eschenliebe“ im Deutschen Nationaltheater Weimar und gastiert am darauffolgenden Sonntag, 27. August, mit dieser Inszenierung im Museum auf Schloss Burgk.

„Eschenliebe“ erzählt die ungewöhnliche Liebesgeschichte eines Mannes zu einem Baum. Eine Geschichte, in der sich der Protagonist zu der kühnen Behauptung aufschwingt, dass mit dieser Liebe das Kapitel der Sexualität neu geschrieben werden müsse. In einer Sommernacht redet er sich in einen Rausch hinein, der allmählich in Verzweiflung umkippt, während trockenes Laub von seiner geliebten „Ash“ auf ihn herunterfällt.

Die renommierte Freiburger Dramatikerin Theresia Walser schreibt dem luxemburgischen Schauspieler Steve Karier passgenau eine Rolle auf den Leib. Eine Beziehungskomödie für eine Person oder doch eine Umweltfarce in Zeiten des Klimawandels? Wie nehmen wir unsere natürliche Umwelt wahr? Welches Verhältnis prägt den einzelnen Menschen zur Natur, die ihn umgibt? Im Park oder im eigenen Garten? Und überhaupt: Warum sind Liebesgeschichten zwischen Mensch und Baum so selten?

Das Kunstfest Weimar wird veranstaltet von der Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH und ermöglicht durch die Thüringer Staatskanzlei und die Stadt Weimar.

Schloss Burgk, Sonntag, 27. August, 17 Uhr, Kleiner Saal; Kartenvorbestellungen unter Telefon 03663/40 01 19 oder per E-Mail an museum@schloss-burgk.de; Erwachsene 14 Euro, ermäßigt 8 Euro