Kunstwerk zum Weitermalen am Pößnecker Viehmarkt

Pößneck. Auf einer Litfaßsäule hat Kathrin „Die Rudi“ Poßner kleine Bilderrahmen für Kinder vorbereitet.

Ein Projekt mit und für Kinder schwebte der Künstlerin Kathrin Poßner, die als „Die Rudi“ bekannt ist, vor. Die aus dem Pößnecker Ortsteil Schlettwein Stammende kennt „ihre Vorgängerin“ Mandy, die bereits zuvor die Litfaßsäule auf dem Viehmarkt künstlerisch gestaltete. Nun ist sie also am Drücker. Comichaftes in leuchtenden Farben sei ihre Form, sich auszudrücken. Ein gut gelaunter Affe – der ihrem Sohn gefalle – , eine rockende Musikanlage mit einer „Schlettweiner Krone“ und ganz viele lustige Würmer. Mit wasserfestem Edding hat sie sie quietschbunt auf Tapete gebracht und das soll nun inspirieren. Denn das Beste daran: „Kinder können herkommen und sich mit Acrylfarbe oder wasserfesten Stiften in den kleinen Bildern verewigen“, sagt sie.

In der Ferienzeit, stellt sich die Künstlerin vor, können Hort- und Kindergartengruppen vorbeikommen und sich farbenreich ausleben. Sie will immer mal vorbeikommen und ist gespannt, was Neues hinzugefügt wurde. Die Rudi hofft nun, dass die Kunst im öffentlichen Raum auch lange unbeschädigt bleibt. Denn im Herbst will sie mit einer Grundschulgruppe wiederkommen und ein neues Kunstwerk schaffen. Dankbar zeigte sie sich gegenüber den Grafischen Großbetrieben Pößneck (GGP), die ihr die Papierrolle sponserten.