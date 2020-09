Kurzarbeit wird weiterhin genutzt im Saale-Orla-Kreis

Schleiz/Pößneck. Arbeitslosenquote im Saale-Orla-Kreis steigt leicht an

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Saale-Orla-Kreis ist im August 2020 im Vergleich zum Vormonat um 58 auf 2192 gestiegen. Das geht aus dem gestern veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera hervor.

Zwar habe sich die Arbeitslosenzahl insgesamt nach den sprunghaften Anstiegen im April und Mai in den vergangenen Monaten wieder stabilisiert, aktuell nehme sie jedoch zu, so Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Altenburg-Gera. „Maßgeblich dafür ist die Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung, während im Bereich der Grundsicherung kaum eine Veränderung zu beobachten ist.“

Wirtschaft und Dienstleister in der Krise

Von der Corona-Krise sind nach wie vor Wirtschaftsunternehmen und Dienstleister in allen Landkreisen Ostthüringens betroffen, heißt es von Seiten der Arbeitsagentur. So wird das Instrument der Kurzarbeit auch weiterhin von den Unternehmen genutzt, um die entstandenen Arbeitsausfälle zu kompensieren. Im Saale-Orla-Kreis haben im August fünf Unternehmen neu angezeigt, dass sie in Kurzarbeit gehen werden. Dies betraf 38 Beschäftigte. Im Zeitraum April bis August 2020 waren somit 1065 Firmen mit 12.765 Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen.

Die Zahl arbeitsloser Menschen im Geschäftsstellenbezirk Pößneck ist von Juli auf August um 43 auf 1240 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im August 6,1 Prozent; vor einem Jahr lag sie bei 5,2 Prozent. Dabei meldeten sich 268 Personen arbeitslos, etwa so viele wie vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 217 Personen ihre Arbeitslosigkeit, das sind 58 weniger als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1957 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 175 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auch im Geschäftsstellenbezirk Schleiz, zu dem Bad Lobenstein gehört, meldeten sich mehr Personen arbeitslos, wenngleich nicht so viele wie in Pößneck. Von Juli bis August stieg die Zahl der Erwerbslosen um 15 auf 952 Personen. Die Arbeitslosenquote betrug im August 4,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,9 Prozent.