Kurze Meldungen aus Pößneck und Umgebung

Enrico Zmircly und Silvio Rasch in der Küche der Werkstätten Christopherushof in Saalfeld. Hier wird das Essen für die Aktion "Wärmewinter gegen kalte Schulter" gekocht.

Kostenlose Mahlzeiten, ein Smartphonkurs für Senioren und eine Blutspendenaktion

Kostenlose Mahlzeit in Pößneck

Die Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein setzt im Oktober ihre Aktion Wärmewinter in Pößneck fort. So wird an den Freitagen 6., 13., 20. und 27. Oktober jeweils zwischen 11 bis 15 Uhr allen Interessierten in der Bahnhofstraße 19a kostenlos eine warme Mahlzeit, in der Regel eine Suppe gereicht. Das im vergangenen Winter gestartete Projekt könne nun dank einer Förderung fortgesetzt werden. Die Aktion Wärmewinter ist ein Projekt der Evangelischen Kirche und der Diakonie Mitteldeutschlands.

Senioren und Smartphone

Die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises und das regionale Seniorenunterstützungsnetzwerk Agathe veranstalten ab 18. Oktober einen neuen kostenlosen Kurs zur sicheren Kommunikation mit dem Smartphone oder Tablet sowie diversen Apps. Die Übungsstunden finden an vier Abenden im Klub der Volkssolidarität in Krölpa statt. Interessierte sollten ihre eigenen Geräte mitbringen. Referent ist Marcel Franz. Anmeldungen sind in der Volkshochschule unter Telefon 0 36 63/488 144 möglich.

Blut spenden in Knau

Bei der Agrofarm in Knau kann am Donnerstag, 12. Oktober, wieder Blut gespendet werden. Ein Team des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla ist zwischen 16 bis 19 Uhr vor Ort. Willkommen sind gesunde Frauen und Männer ab 18 Jahren, gern auch wieder Erstspender.

Kreisweite Herbstsammlung

Im Saale-Orla-Kreis läuft noch bis einschließlich Samstag, 7. Oktober, die Herbst-Haus- und Straßensammlung der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla. Mitglieder der Orts- und Fördervereine sind unterwegs, um Spenden für die vielfältigen Aktivitäten und soziale Arbeit des Wohlfahrtverbandes einzuwerben. „Alle Sammlerinnen und Sammler sind ehrenamtlich tätig und haben einen Sammlerausweis“, teilt die Awo mit. Eventuelle Fragen werden unter 0 36 47/42 59-0 an einem Awo-Informationstelefon beantwortet.