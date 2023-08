Kurzschluss verursacht Kabelbrand in Milchviehanlage in Rockendorf

Lausnitz / Rockendorf. Zwei Alarmierungen der Feuerwehren Krölpa und Rockendorf am Donnerstagvormittag.

Die Alarmierung zum ersten Einsatz des Tages erfolgte für die Feuerwehren Krölpa und Rockendorf am Donnerstag um 5.33 Uhr.

Gemeldet war ein Kleinbrand an einer Bahnunterführung gegenüber der Einfahrt nach Lausnitz. Die Lage bestätigte sich beim Eintreffen vor Ort. Der Brand wurde mit einem C-Rohr und wenigen Litern Wasser gelöscht. Gegen 7 Uhr war der Einsatz mit allen Nachbereitungsarbeiten beendet.

Der Kabelbrand konnte relativ zügig gelöscht werden Foto: FFW Krölpa

Die zweite Alarmierung ging wenige Stunden später, um 10.19 Uhr ein. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand in der Milchvieh- und Biogasanlage in Rockendorf gerufen. Es kam bei Bauarbeiten an einer Photovoltaikanlage zu einem Kurzschluss und in Folge dessen zu einem Kabelbrand.

Neun Feuerwehren alarmiert

Die Leitstelle Gera alarmierte hierzu die Feuerwehren Krölpa, Rockendorf, Gräfendorf, Pößneck, Ranis, Rehmen, Kamsdorf, Könitz und Unterwellenborn. Der Entstehungsbrand wurde durch die Mitarbeiter vor Ort noch vor Eintreffen der Feuerwehr mittels Pulverlöscher relativ schnell gelöscht. Der Einsatz war dadurch bereits nach etwa 1,5 Stunden beendet.