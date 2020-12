Kurzzeitig Ehrenmitglied der Schleizer Feuerwehr

Der Rauhaardackel während seiner Begrüßungsrunde der Einsatzkräfte in der Waschhalle des Schleizer Feuerwehrgerätehauses.

Die Einsatzkräfte der Schleizer Feuerwehr wurden am frühen Montagmorgen von der Zentralen Leitstelle Gera zu einer Unterstützung des Rettungsdienstes in Schleiz alarmiert. Dass die Einsatzkräfte dadurch wortwörtlich auf den Hund gekommen sind, konnten sie vorher nicht erahnen.

„Es war eigentlich ein Routineeinsatz, wir wurden zur Tragehilfe eines Patienten alarmiert, der im obersten Stock eines Neubaus im Südwesten der Kernstadt in den Rettungswagen getragen werden musste“, schildert Stadtbrandmeister Ronny Schuberth die Ausgangssituation.

Einsatzkräfte locken den Dackel in Transportbox

Das halbe Dutzend Einsatzkräfte rückte mit dem Gerätewagen Logistik und dem Einsatzleitwagen kurz vor 4 Uhr zum Geschehen aus. Nach Rücksprache mit dem Notarzt und dem Rettungsdienst vor Ort wurde der Patient dann auf ein Rettungstuch gelegt. Noch bevor der Transport mit den vereinten Kräften der Feuerwehrleute begann, äußerte der Patient den Wunsch, jemand müsse sich noch um seinen Hund, einen Dackeln kümmern. Das Tier, Futter und wenn nötig ein Transportkorb, befänden sich in einem anderem Raum der Wohnung.

Das ließen sich die Einsatzkräfte nicht zweimal sagen. Nachdem der Patient sicher im Rettungswagen lag, wurde über die Rettungsleitstelle Gera Kontakt wegen des Hundes aufgenommen. Derweil lockten zwei Einsatzkräfte das Tier in seine Transportbox und sammelten Futter und Fressnapf zusammen. Wieder im Feuerwehrgerätehaus angekommen, wurde die Waschhalle für den Rauhaardackel als kurzzeitiges Domizil eingerichtet. Dadurch wurde der Vierbeiner quasi kurzzeitig zum Ehrenmitglied der Schleizer Feuerwehr ernannt. Schließlich ist es in der aktuellen Corona-Pandemie nur den Einsatzkräften der Wehr gestattet, das Gerätehaus im Einsatzfall zu betreten.

Tierheim übernimmt ab 8 Uhr

Der Rauhaardackel wiederum fand sichtlich Gefallen an seiner Situation. Aufgeregt und fröhlich rannte er in der Waschhalle von Einsatzkraft zu Einsatzkraft, beschnupperte die Feuerwehrmänner und -frauen, holte sich die eine oder andere Streicheleinheit ab und tat sich gütlich an dem bereitgestellten Wasser und Futter. Gegen 8 Uhr konnte der Rauhaardackel dann einem Mitarbeiter des Schleizer Tierheims übergeben werden, der sich um den aufgeweckten Hund bis zum Heimkommen seines Herrchens kümmern wird.