Land der Tausend Teiche: Abstimmen für die besten Fotos im Wettbewerb

Plothen. Kurzentschlossene können noch bis zum 1. August Fotos einreichen. Am 2. August beginnt die Online-Abstimmung.

An den Nagel gehängte Wanderschuhe, lachende Kinder beim Abfischen, Schwäne im Schnee oder farbenfrohe Wasserspiegelungen am Hausteich: Die im Fotowettbewerb „Im Fokus“ eingereichten Fotos zeugen von eindrücklichen Momenten im Land der Tausend Teiche.

„Wir sind überwältigt und glücklich, dass so viele Menschen losgezogen sind, um verschiedenste Blickwinkel auf das Land der Tausend Teiche einzufangen und sich damit an unserem Fotowettbewerb zu beteiligen“, sagt Helena Reingen-Eifler, Sachbearbeiterin in der Naturparkverwaltung Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale. „Sie bilden das Leben vor Ort, vor allem aber die atemberaubende Landschaft ab. Sie zeigen darüber ebenfalls auf, was es für die Zukunft zu schützen gilt – vom naturbelassenen Kleinstgewässer im Naturschutzgebiet als einzigartiger Lebensraum für Kammmolch, Moorfrosch und Co. bis zum Erholungs- und Lebensraum des Menschen.“

Abgabefrist ist der 1. August

Kurzentschlossene können noch bis zum 1. August Fotos einreichen. Ab dem 2. August gehen die über 200 Einreichungen in die Online-Abstimmung unter www.fotowettbewerb-land-der-tausendteiche.de. „Welche Bilder ziehen Sie in ihren Bann? Was bringt Sie zum Lächeln oder lässt Sie ins Land der Tausend Teiche ,abtauchen’? Stimmen Sie für Ihre Favoriten ab.“

Jene Fotos, die bis zum 31. August, 24 Uhr, die meisten Stimmen erhalten, werden als Siegerfotos zur Abschlusspräsentation des Naturpark-Teilplans „Land der Tausend Teiche“ am 21. Oktober gekürt.