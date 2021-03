Landräte im Drei-Länder-Gespräch über Corona-Situation

Schleiz Thomas Fügmann bespricht Corona-Lage mit den Landräten aus dem Vogtland und dem Landkreis Hof.

Weil auch die Nachbarlandkreise Hof (240,5) und der Vogtlandkreis (424,8) derzeit hohe Corona-Inzidenzwerte verzeichnen, hat sich Landrat Thomas Fügmann (CDU) mit den Landräten Oliver Bär und Rolf Keil beraten.

In ihrem Gespräch über Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie definierten die drei vier wesentliche Ziele, wie die Pressestelle des Landkreises mitteilte.

Zur schnellen Immunisierung der Bevölkerung wolle man den Fokus noch stärker aufs Impfen legen. Regionen mit hohen Inzidenzen wurden bereits mit zusätzlichem Impfstoff versorgt. „Dennoch muss es angesichts der Zahlen unser Bestreben sein, noch schneller und noch mehr impfen zu können. Dies wäre ein Mehrwert für ganz Deutschland“, sind sich die Landräte einig. Außerdem wurden im Vogtland und im Hofer Land bereits Pilotprojekte zum Impfen in Hausarztpraxen auf die Beine gestellt.





Das Konzept von ‚Testen und Öffnen‘, etwa in Schulen aber auch im Bereich von Dienstleistungen, sei ein sinnvolles Mittel, um Perspektiven für die Menschen aber auch den Einzelhandel zu schaffen. Durch testgebundene Öffnungen würde auch die Zahl der getesteten Personen steigen und Infektionsketten könnten so unterbrochen werden, heißt es weiter nach dem Gespräch vonseiten der Landräte.

Besonders Kliniken würden durch die hohen Inzidenzwerte vor großen Herausforderungen stehen. Schon jetzt würden sich die Regionen gegenseitig unterstützen, wenn es um die Verteilung von Intensivbetten gehe.

Um die entstandenen wirtschaftlichen Schäden zu beheben, haben sich EU-Kommission, Europäisches Parlament und EU-Spitzen auf einen Corona-Aufbau-Fonds geeinigt, der den Weg aus der Krise ebnen soll. Deutschland erhalte in den kommenden zwei Jahren 22,7 Milliarden Euro an Fördermitteln. Die Landräte Fügmann, Keil und Bär fordern, dass dieses Geld dahin fließen solle, wo die Last am größten ist. Dies sei insbesondere in Regionen in direkter Nachbarschaft zu Tschechien, das die höchsten Corona-Fallzahlen Europas habe. Die Landräte verweisen auf die europäische Dimension der hohen Inzidenzen in den drei Regionen, weshalb es richtig sei, hier zu investieren.