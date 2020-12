Landrat und Amtsarzt besuchen Haus Elisabeth in Ebersdorf

Landrat Thomas Fügmann (l.) und Amtsarzt Torsten Bossert (r.) besuchten am Mittwoch das Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf.

Ebersdorf Offene Worte an einem Brennpunkt des Pandemiegeschehens in Ebersdorf über "Querdenker" und Corona-Verharmloser

Das Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf ist hart von der Corona-Pandemie getroffen. Ende November hatte eine Mitarbeiterin Symptome verspürt, wurde bei ihrem Hausarzt auf das Coronavirus getestet und erhielt das Ergebnis einer positiven Infektion. "Von da an schien das Virus durch das gesamte Haus zu ziehen", heißt es in einer Mitteilung der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein.

Kerzen für jeden Verstorbenen

Anfang Dezember, auf dem bisherigen Höchststand, waren gleichzeitig 22 Bewohner und 20 Mitarbeiter nachweislich positiv. Zahlreiche Betroffene erkrankten ernsthaft, mehrere wurden im Krankenhaus behandelt. Zehn Bewohner und Bewohnerinnen sind mit dem Coronavirus verstorben, wurde am Mittwoch mitgeteilt. "Ein Abschiednehmen, wie dies sonst würdevoll und im Beisein der Angehörigen, oft des Pfarrers, geschieht, war in diesen Wochen nicht möglich", heißt es seitens der Diakonie. Auch das belaste alle im Haus zusätzlich. Am Eingangsbereich brennt für jeden der zehn verstorbenen Bewohner eine Kerze.

Hilfe kam vom Gesundheitsamt des Landkreises und dem Diakonie-Träger. Gleichwohl musste das Haus mit seiner Leiterin Anja Küfner und Pflegedienstleiter Lars Hummel die größte Last stemmen. "Die vielen erkrankten Bewohner, zahlreiche ausgefallene Mitarbeiter, das gesamte Haus in einen Positiv- und einen Negativ-Bereich umzustrukturieren, die Beschaffung von großen Mengen an Schutzmaterial, die regelmäßigen Testungen, Angehörige zu informieren, Besucher abzuweisen – all das war zeitweise kaum zu stemmen", sagt Anja Küfner, "wir hatten überlegt, das Haus zu evakuieren.“

Viele Mitarbeiter noch erkrankt

Landrat Thomas Fügmann (CDU), der schon mehrmals mit Anja Küfner und Klaus Scholtissek, Vorsitzender der Geschäftsführung der Diakoniestiftung, im Gespräch war, besuchte am Mittwoch, einen Tag vor Heiligabend, das Haus. Zusammen mit Torsten Bossert, Leiter des Gesundheitsamtes, hat er sich in Ebersdorf über die aktuelle Situation im Haus Elisabeth und im Haus Emmaus erkundigt.

Der Landkreis Saale-Orla ist beim Robert-Koch-Institut aktuell wieder auf Platz 12 der am meisten betroffenen Landkreise in der Bundesrepublik platziert. Auch wenn im Seniorenzentrum Emmaus nun eine etwas Entspannung in Sicht ist: aktuell wurden wieder vier Bewohner positiv getestet, zieht die schlimme Zeit einiges nach sich. Längst seien nicht alle Mitarbeiter zurück am Arbeitsplatz, war zu erfahren. Viele wären noch erkrankt. Weiterhin werden externe Kräfte benötigt, um die Dienste aufrecht zu halten. Bossert informierte über die neuen Richtlinien: Demnach sind nunmehr laut Thüringer Gesundheitsministerium alle Mitarbeiter zweimal pro Woche per Schnellverfahre zu testen. Es darf nur ein Besucher pro Bewohner in das Haus und das muss stets dieselbe Person sein. Vor jedem Besuch soll ein Test erfolgen.

Arbeitsquarantänen sind große Hilfe

Eine große Hilfe für das Haus sei es, dass der Landkreis Arbeitsquarantänen von negativ getesteten Personen erlaubt. "Ohne diese Regelung bricht die Pflege zusammen, wir haben nicht ausreichend Personal. Diese unkonventionellen Lösungen brauchen wir dringend", sagte Scholtissek. Er dankte dem Landrat, dem Leiter des Gesundheitsamtes und sämtlichen Mitarbeitern für eine gute und ehrliche Zusammenarbeit.

Ganz offen wurde auch über die "Querdenker"-Bewegung von Menschen, die Corona verharmlosen oder gar leugnen, gesprochen. Selbst Ärzte gehören bekanntlich dazu wie der Saalfelder Mediziner Klaus-Dieter Nehler, dessen angekündigter Auftritt in Bad Lobenstein letztlich ausfallen musste. „Die Verharmlosung der Pandemie mit all ihren Folgen für das Gesundheitssystem ist mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Es ist schlechterdings unverständlich, dass das Leiden und das Sterben so vieler Menschen ausgeblendet oder ignoriert wird“, sagte Klaus Scholtissek.