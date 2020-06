Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landratsamt Saale-Orla ab Montag wieder regulär geöffnet

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz sowie die Außenstelle in Pößneck sind ab kommenden Montag wieder zu den alten Zeiten für den regulären Besucherverkehr geöffnet. Um im Sinne eines effektiven Infektionsschutzes Menschenansammlungen zu vermeiden und persönliche Kontakte auf das notwendige Minimum zu reduzieren, war die Kreisbehörde seit Mitte März offiziell geschlossen. Die jeweiligen Sachbearbeiter waren und sind weiterhin telefonisch und schriftlich erreichbar, Vor-Ort-Termine waren und sind seither nur nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Die Entspannung der Corona-Lage im Saale-Orla-Kreis mit aktuell nur fünf aktiven Infektionen erlaubt es, dass das Landratsamt nun wieder offiziell seine Pforten öffnet. Ganz ohne Einschränkungen sind Besuche in der Behörde aber angesichts des nach wie vor gegebenen gesundheitlichen Risikos nicht möglich. So muss im Gebäude ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, zudem gilt das Abstandsgebot. Um Letzteres sicherzustellen, kann aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nur einer bestimmten Anzahl an Bürgern der gleichzeitige Zugang zur Kfz-Zulassung (Schleiz und Pößneck) beziehungsweise zur Führerscheinstelle in Schleiz ermöglicht werden. Darüber hinaus bittet das Landratsamt darum, möglichst einzeln und nicht mit der ganzen Familie zu erscheinen. Vorherige Terminabsprachen können Warte- und Bearbeitungszeiten verringern. Ferner informiert die Kreisbehörde, dass die Bürgerhotline rund um das Thema Corona – Telefon (03663) 488 888 – aufgrund der rückläufigen Nachfrage nur noch vier Stunden täglich erreichbar sein wird. Ab Montag, 8. Juni, sind die Telefone werktags zwischen 8 und 12 Uhr besetzt.