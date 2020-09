Landratsamt Saale-Orla-Kreis blickt mit Ausstellung auf Migration und Menschenrechte

Landrat Thomas Fügmann eröffnete die Doppelausstellung, die noch bis einschließlich 13. November in beiden Etagen des Foyers im Landratsamt in Schleiz zu sehen ist.

Passend zur Interkulturellen Woche, die in diesem Jahr vom 27. September bis 4. Oktober stattfindet, wurde im Foyer des Landratsamtes in Schleiz eine neue Doppelausstellung eröffnet, die sich dem Thema Menschlichkeit von zwei Standpunkten aus nähert. Die Schau „Menschen & Rechte sind unteilbar“ informiere zur Entwicklung der Menschenrechte, insbesondere auf dem europäischen Kontinent, teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in einer Pressemeldung mit. Eine Etage höher könne die Teilausstellung „Flucht und Migration“ der Volkshochschule Saale-Orla-Kreis besichtigt werden. Eröffnet wurde die Ausstellung durch Landrat Thomas Fügmann (CDU).

Menschenrechte gelten für alle

Insgesamt 15 Plakate nehmen ihre Betrachter mit auf eine Zeitreise vom ersten Bestreben nach Freiheit bis in die Gegenwart mit all ihren Problemen in der praktischen Umsetzung der Menschenrechtsidee. „Wir sollten wissen, dass die Menschenrechte unabhängig von Herkunft, Fluchtgeschichte oder anderen Hintergründen für alle gelten – auch wenn es in Europa Gruppen gibt, die das nicht so sehen“, wird Madlen Pieter-Junge in der Pressemitteilung zitiert. Als Integrationsbeauftragte des Landratsamtes zähle sie zu den Initiatoren der Ausstellung.

Mit ihren Worten stellte sie die direkte Verbindung zum anderen Ausstellungsteil her, denn jene Stimmen haben im Zusammenhang mit dem verstärkten Flüchtlingsaufkommen seit 2015 in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich an Gehör gewonnen. Die Teilausstellung „Flucht und Migration“ zeige Erfahrungsberichte von Menschen, die vor Krieg und Gewalt in ihrer Heimat geflohen sind und letztlich im Saale-Orla-Kreis ankamen.

Wie Annett Baghdadi von der Volkshochschule Saale-Orla-Kreis erläutert, war die Ausstellung bereits in Neustadt zu sehen. Nun wurde sie aber um einzelne Schilderungen ergänzt, wie es den Betroffenen heute geht, heißt es in der Mitteilung. „Es ist uns seit 2015 in vielerlei Hinsicht gelungen, Flüchtlinge erfolgreich zu integrieren. Wir sollten uns auch daran orientieren und nicht immer nur über die negativen Dinge sprechen“, wird der Landrat in der Pressemitteilung abschließend zitiert. Die Ausstellung ist bis einschließlich 13. November im Foyer des Landratsamtes in Schleiz zu sehen.