Langenbacher Weihnachtsmann ist fit

Es sieht gut aus mit dem Langenbacher Weihnachtsmann: Er hat nämlich das Krankenbett, welches direkt an der Durchfahrtsstraße im Ort steht, verlassen. Sylvia und Heiko Winkler, die Wirtsleute vom Langenbacher Gasthof “Zur guten Quelle”, haben dafür gesorgt, dass er rechtzeitig vor Weihnachten wieder auf die Beine kommt. “Wir haben ihn gut gepflegt”, so Sylvia Winkler mit einem Augenzwinkern. Nun steht das Rentier mit roter Mütze erleichtert und startklar vor dem mit Geschenken beladenen Schlitten. Und der Weihnachtsmann ist ebenfalls bereit.

Eine Szene, die Hoffnung geben soll

Jedes Jahr aufs Neue denken sich Sylvia und Heiko Winkler aus Langenbach eine weihnachtliche Szene aus, die sie in einem lebensgroßen Bild vor ihrem Gasthaus aufstellen. Da dieses direkt an der Durchfahrtsstraße steht, der B 282, ist die Resonanz groß. Kraftfahrer und Fußgänger bleiben stehen, um sich das weihnachtliche Ensemble genauer anzuschauen. Familien mit Kindern spazieren gerne vorbei. Das Bild regt nicht nur zum Schmunzeln, sondern auch zum Nachdenken an. Diesmal soll es auch Hoffnung geben.

“Diese Jahr hatten wir etwas mehr Zeit als sonst”, sagt Sylvia Winkler im Rückblick auf die Zeit, als der Gasthof geschlossen werden musste und es noch immer ist. “Wir haben das ganze Jahr Revue passieren lassen.” Und so war es naheliegend, sich etwa zum Thema Corona auszudenken.

Weihnachtsmann am Tropf

Ein Bett stellte Familie Winkler kurzerhand draußen im Freien auf. Genauer gesagt ein Krankenbett. Darin lag der Weihnachtsmann. Mit Mund-und-Nasenschutz und am Tropf hängend. Daneben ein kleiner Tisch, auf dem sich kleine Genesungspäckchen befinden. “Der Zierkürbis, den ich noch hatte, steht für Obst und Vitamine”, erläutert Sylvia Winkler. Das Rentier daneben, welches schon eine rote Kappe trägt, schien traurig zu sein und auf Hilfe zu warten. Denn ohne Weihnachtsmann kann es nicht mit dem Schlitten losrennen.

Doch jetzt sieht es gut aus und der Weihnachtsmann sitzt auf dem Schlitten: “Danke für die Pflege, es geht wieder aufwärts!”, die Worte, die Sylvia Winkler an einem Schild angebracht hat, stehen auch als Dankeschön an alle Pflegekräfte, die in dieser schwierigen Zeit immer für ihre Patienten da sind und es auch an den Weihnachtstagen sein werden. Die Worte sind auch ein Hoffnungsschimmer, dass alles gut wird.