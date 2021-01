Langenbuch gehört zu neu gebildetem Kirchspiel

Vier Kirchgemeinden haben sich zusammengetan und das Kirchspiel St. Martin Vogtland gegründet. „Das bringt einige Veränderungen mit sich“, sagt der Mühltroffer Pfarrer Dr. Rainer Sörgel, der das neue Kirchspiel leiten wird. Wichtig ist ihm: „Die in den vergangenen Jahren gewachsene und bewährte Zusammenarbeit soll fortgeführt werden.” Dazu gehören gemeinsame Gottesdienste, Kanzeltausch bei Predigten und die Herausgabe des regelmäßig erscheinenden Kirchenblättchens „Kirche bei uns“. Für die Leute in den einzelnen Orten wird sich erst einmal nicht viel ändern.

Wie der Name St. Martin Vogtland zustande kam? „Der Name hat uns gefallen. Das Teilen des Mantels. Weil uns allen bewusst ist, dass wir vieles teilen müssen”, sagt Dr. Rainer Sörgel. Das Martinsfest am 11. November wird in den Orten gerne begangen. Vielleicht zukünftig noch ein bisschen mehr. Natürlich wäre es wichtig gewesen, dass die Kirchgemeinden den Namen mittragen wollen. „Ich finde ihn schön, und St. Martin Vogtland gibt es bisher auch noch nicht.”

Der Zusammenschluss erfolgt im Zuge der Strukturreform der Landeskirche, war praktisch eine Vorgabe. Da die Kirche kontinuierlich Mitglieder verliere, gehe es nicht ohne größere Strukturänderungen. Eine Mindestzahl von 4000 Kirchgemeindemitgliedern muss eine Struktureinheit künftig aufweisen, auch im Hinblick auf die nächsten Jahre. „Wir haben jetzt etwa 5000 Mitglieder”, sagt Rainer Sörgel. Damit liege man jetzt und künftig gut. Pausa hat etwa 1200 Mitglieder, Mühltroff mit Langenbach liegt bei knapp 700, Rosenbach mit mehreren Kirchgemeinden zählt rund 2000. Dazu kommen jeweils 200 und mehr Kirchgemeindemitglieder in Mißlareuth, Thierbach, Ranspach, Langenbuch, Ebersgrün und Reuth.

Neuer Kirchenvorstand

Den Zahlen entsprechend wurde auch der neue Kirchenvorstand gebildet. Insgesamt sind es 16 Mitglieder, wobei aus manchen Orten wie Ebersgrün oder Reuth nur ein Vertreter kommt, aus Rosenbach indes sechs. Was mit den anderen Kirchenvorstehern ist, die erst im Herbst allesamt neu gewählt wurden? „Sie werden als Kirchenvertreter ihre ehrenamtliche Arbeit stärker dem kirchengemeindlichen Leben vor Ort widmen”, so Dr. Rainer Sörgel. Und ergänzt: „Die Kirchenvorsteher packen die großen Aufgaben an.” Für das Kirchspiel St. Martin Vogtland sind weiterhin Kantoren und Gemeindepädagogen zuständig.

Dazu kommen insgesamt fünf Pfarrer. Wobei Pfarrer Frank Pierel aus Pausa dieses Jahr auf eine andere Pfarrstelle nahe Dresden wechseln wird. Er war zehn Jahre im Vogtland tätig. „Die Pfarrstelle wird dann erst einmal vakant sein. Die anderen Pfarrer werden die Stelle vertreten, bis sie von der Landeskirche freigegeben wird, dann können sich Pfarrer neu bewerben”, erklärt Dr. Rainer Sörgel. „Ich hoffe, das dauert nicht länger als ein Jahr.”

Die Verwaltungszentrale des neuen Kirchspiels hat ihren Sitz in Mühltroff in der Bahnhofstraße 4. Die einzelnen Kirchgemeinden bleiben juristisch selbstständig. Es wird einen gemeinsamen Haushalt geben, die einzelnen Gemeinden bekommen für ihre Arbeit ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Pfarrämter vor Ort sind weiterhin Ansprechpartner für die Mitglieder der Kirchgemeinden. „Es ist ein großes Feld, in welches wir jetzt gehen”, sagt Pfarrer Sörgel. Man müsse es als Chance sehen, als einen Weg.