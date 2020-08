Langgrüner Knirpse entdecken malerisch die Welt

Langgrün. Wie Kinder die Welt entdecken und wie diese Erlebnisse im Kindergartenalltag kreativ ausgedrückt werden können, zeigte sich jüngst in Langgrün.

„Schau mal, da ist der Fußboden ganz schwarz und wackelt manchmal“, rief der zweijährige Jonte auf einer Wanderung, die den Stein ins Rollen brachte. Was Jonte nämlich entdeckt hatte, war sein eigener Schatten. Auch andere Kinder wurden schnell auf die Entdeckung des Jungen aufmerksam und wollten mehr über dieses Bild, das sich durch die eigene Bewegung verändert, erfahren. So wurde im Kindergarten der Volkssolidarität Oberland in Langgrün weiter fleißig mit Licht und Schatten experimentiert.

Zum Malen werden lange Papierbögen auf Staffeleien gestellt, an denen die Kinder malen konnten. Foto: Virginia Krupsky