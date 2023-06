Langjährige Partnerschaft: Französische Austauschschüler zu Gast am Schleizer Duden-Gymnasium

Schleiz. Bürgermeister Marko Bias begrüßte die Austauschschüler und warb für die Geschichte von Duden, Böttger und dem 100 Jahre alten Schleizer Dreieck.

Am Schleizer Dr.-Konrad-Duden-Gymnasium waren vergangene Woche 14 Schüler des Collège Saint Charles Notre Dame der Pariser Vorstadt Rueil-Malmaison zu Gast. Die am Montagabend angereisten französischen Austauschschüler verbrachten ihren ersten Tag in Weimar, um dort die Stadt mit ihrer berühmten Kultur und Geschichte kennenzulernen. Die offizielle Begrüßung der Austauschschüler mit ihrem Schulleiter Jean-Marc Bonnier und der Deutschlehrerin Susanne Zschunke erfolgte im kleinen festlichen Rahmen in der Aula des Schleizer Gymnasiums.

Bürgermeister Marko Bias (CDU) begrüßte die Austauschschüler herzlich und warb für die Geschichte von Schleiz mit Konrad Duden, Böttger und dem nun 100 Jahre alten Schleizer Dreieck, mit dem Verweis, dass die Rennstrecke von Le Mans diese Woche ebenfalls ihren 100. Geburtstag feiere.

Jean-Marc Bonnier berichtete über die langjährige Schulpartnerschaft und stellte sich und das Bildungsangebot seiner Schule vor, in der auch Japanisch erlernt werden könne. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit mit dem Klavierspiel der französischen Austauschschülerin Babara und dem Gesang der 5. Klassen.