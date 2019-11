Hier im Neuen Kino Schleiz läuft am 20. November im Rahmen der Reihe „Der besondere Film am Mittwoch“ die Komödie „Late Night - die Show ihres Lebens“.

Schleiz. Filmfans können sich auf eine Komödie aus den USA mit Emma Thompson in der Hauptrolle freuen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Late Night“ heißt es im Neuen Kino Schleiz

Mit „Late Night – die Show ihres Lebens“ wird am 20. November um 20 Uhr im Neuen Kino Schleiz, Löhmaer Weg, die Reihe „Der besondere Film am Mittwoch“ fortgesetzt. Worum geht es aber in den 103 Minuten dieser Komödie aus den USA?

Katherine Newbury (Emma Thompson) ist die vermeintlich allseits beliebte Gastgeberin der erfolgreichen Talkshow „Tonight with Katherine Newbury“. Als ihr jedoch eines Tages vorgeworfen wird, eine „Frau, die Frauen hasst“ zu sein, kommt ihr eine Idee: Mit Molly (Mindy Kaling) soll zum ersten Mal eine Frau frischen Wind in ihr Autorenteam bringen, das sonst ausnahmslos aus Männern besteht!

Doch das kommt wohl zu spät, denn neben den immer weiter sinkenden Quoten sieht sich Katherine auch noch damit konfrontiert, dass der Sender sie ersetzen will – und zwar durch einen Mann. Zu aller Überraschung scheint sich die Einstellung von Molly letztlich aber doch als ein Glücksgriff zu erweisen: Denn die junge Frau will beweisen, dass sie nicht nur ein Marketing-Stunt ist, um den Ruf der Moderatorin zu retten, und setzt alles daran, die schlecht laufende Show und damit auch die Katherines Karriere doch noch irgendwie zu retten.