Laufen fürs Grüne Klassenzimmer der Regelschule Hirschberg

Thomas Fügmann (2.v.l.) gibt das Startsignal zum Spendenlauf beim Nachhaltigkeitsfest an der Hirschberger Regelschule.

Hirschberg. Nachhaltigkeitsfest an der Hirschberger Regelschule

An der Regelschule Hirschberg wurde am Freitagnachmittag ein Nachhaltigkeitsfest gefeiert und ein Spendenlauf veranstaltet, der einem angestrebten Projekt an der Schule zugute kommen soll.

„Wir haben es uns zum Ziel gemacht, 1000 Euro durch den Spendenlauf zusammenzutragen. Mit dem Geld soll in Zusammenarbeit mit der Baumschule Harra das Grüne Klassenzimmer der Schule mit Obstbäumen und Beerensträuchern bestückt werden. Ein Mal im Jahr soll es dann auch einen Obstbaumschnitt von der Baumschule geben, der zusammen mit den Schülern in Form eines Projektes gemacht werden soll“, erklärte Chris Häßner, Vorsitzender des Saalburger Vereins Goals connect, welcher den Nachhaltigkeitstag an der Hirschberger Regelschule organisiert hatte.

„Unglaubliche 1158 Runden“

Ursprünglich war für den Spendenlauf vorgesehen, dass pro gelaufene Runde um die Schule zwei Euro gezahlt werden sollten. Bei den rund 80 Läufern, die zum Teil aus Schülern der Schule, deren Eltern sowie aus Teams von Feinguss Lobenstein und Rettenmeier sowie dem Nachwuchs der Leichtathletiksparte des FSV Hirschberg bestand, hätten pro Läufer im Durchschnitt rund sechs Runden ausgereicht, um den Zielbetrag zu erreichen. Doch als der Lauf vorüber war, waren deutlich mehr als die 500 benötigten Runden zusammengekommen. „Es sind unglaubliche 1158 Runden zusammengekommen. Bei diesem Ergebnis haben wir dann gesagt, dass wir den Spendenbetrag pro Runde auf einen Euro reduzieren, weil wir damit unser Ziel ja trotzdem übertroffen haben“, erklärte Chris Häßner.

Die meisten der rund 400 Meter langen Runden schaffte Sascha Messing vom Team Feinguss Lobenstein. Er legte 33 Runden und damit gut 13 Kilometer zurück. Stolze 29 Runden konnten sowohl Monica Wohlfarth, die Mutter eines Hirschberger Schulkindes sowie der Schüler Mark-Kevin Kiesow zurücklegen. 28 Runden lief der Schüler Mohammed Makmood. „Das unser Spendenlauf so ein großer Erfolg wird, hatte ich nicht erwartet. Aber ohne unsere Sponsoren des Spendenlaufes, das Feingusswerk Lobenstein, HBS aus Oettersdorf, das Sägewerk Rettenmeier sowie Mercer aus Friesau und Metallbau Burkhardt aus Hirschberg wäre der Spendenlauf auch nicht möglich gewesen“, sagt Chris Häßner.

Zum Nachhaltigkeitsfest fanden sich neben den Teilnehmern und Läufern auch Landrat Thomas Fügmann (CDU) und der Hirschberger Bürgermeister Rüdiger Wohl (parteilos) ein. Fügmann, der von Schülern der 8. Klasse eingeladen worden war, betonte, wie wichtig neben solidem Unterricht auch Schulprojekte seien, insbesondere jene die der Zukunft dienten. „Wenn Jugend sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, ist das wichtig“, verdeutlichte Fügmann und überreichte den Schülern der 8 Klasse, die zuvor das Nachhaltigkeitsprojekt vorgestellt hatten, 100 Euro für die Klassenkasse. Rüdiger Wohl unterstrich die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis und die damit einhergehende Aufwertung der Schule, zum Beispiel durch die gemeinsame Errichtung eines Spiel- und Sportgeräts auf dem Schulhof.

Was für ein nachhaltiges Leben wichtig ist, stellte auch eine Pyramide aus 17 Würfeln auf dem Schulhof dar. Diese sogenannten 17 Ziele umfassen neben der Bekämpfung von Hunger, Armut und Ungleichheit auch Klima- und Naturschutz, Bildung sowie eine nachhaltige Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit.