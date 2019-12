Lebensretter aus Schleiz: Blutspender seit der Lehre

Das erste Mal ging Eckhard Klare während seiner Lehrzeit in den 1980er Jahren zur Blutspende, am Donnerstagabend spendete er nun zum 100. Mal den Lebenssaft.

Rund 4200 Blutspenden im Saale-Orla-Kreis entgegen genommen

„Geben ist halt seliger als nehmen“, kommentiert Eckhard Klare knapp, warum er regelmäßig zur Blutspende geht. Ob er jemals selbst eine Blutkonserve gebraucht hat, weiß er nicht. „Es kann sein, ich hatte mal einen schweren Unfall“, sagt er. Blut zu spenden, war für ihn immer selbstverständlich. „Ich mache das nicht als Sport, ich will keine bestimmte Spendenzahl erreichen. Wenn ich mich gut fühle, gehe ich zum Spenden, wenn ich mich nicht gut fühle, lasse ich es sein“, erzählt er gelassen, während er in der Schleizer Wisentahalle auf einer Liege liegt und sich Blut abzapfen lässt. Ein halber Liter wird jedes Mal entnommen. Danach gibt es eine Stärkung. „Das Essen war bisher bei jeder Spende gut“, sagt Eckhard Klare.

Der 55-Jährige ist einer von elf, die in diesem Jahr ihre 100. Blutspende beim DRK Blutspendedienst im Saale-Orla-Kreis abgegeben haben. Ihre 125. Blutspende leisteten dieses Jahr sieben Menschen, ihre 140. Blutspende zwei Menschen und ebenfalls zwei Menschen traten dieses Jahr zu ihrer 150. Blutspende an. Dieses Jahr wurden im Saale-Orla-Kreis vom DRK rund 4200 Blutspenden entgegen genommen, davon etwa 140 von Erstspendern.

Kostenfreier Gesundheitscheck

„Der Trend geht zur Zweitspende“, sagt Silvia Preußer, Verantwortliche für die Blutspenden an das DRK im Saale-Orla-Kreis. Lediglich die Angst vorm ersten Mal müsse überwunden werden. „Es ist gar nicht so schlimm. Der Spendevorgang dauert nur etwa zwischen sechs und acht Minuten“, erklärt sie. Tendenziell würde es leider immer weniger Blutspenden geben. „Es fehlt uns der Nachwuchs, die Menschen unter 40. Dabei sollte jeder bedenken, dass es auch die eigenen Eltern sein können, die ganz bald auf eine Blutkonserve angewiesen sind oder man selbst. Wenn eine Blutkonserve gebraucht wird, dann oft sehr schnell und spontan. Deshalb ist das Spenden potenziell für jeden wichtig“, sagt sie. Blut spenden könne jeder gesunde Mensch ab seinem 18. Lebensjahr. Ob man gesund ist, erfährt man durch seine Blutspende. „Wir prüfen das Blut auf Krankheiten wie HIV, Krebs, Gelbsucht, Syphilis, die Leberwerte und Antikörper. Gibt es Hinweise auf Krankheiten, wird der Spender von uns informiert. Er bekommt hier praktisch einen kostenfreien Gesundheitscheck“, erklärt Silvia Preußer. Erstspender können gesunde Menschen übrigens sogar noch im 64. Lebensjahr werden und dann bis zum vollendeten 72. Lebensjahr spenden. „Mein Tipp ist es, eine Blutspende einfach mal auszuprobieren, etwas falsch machen kann man dabei nicht, und man wird mit jeder Spende automatisch zum potenziellen Lebensretter“, wirbt Silvia Preußer.

Zur Blutspenden-Aktion am Donnerstag in der Schleizer Wisentahalle kamen 121 Blutspender, davon waren zwei Erstspender dabei. Die kommenden Blutspende-Termine des DRK sind am Montag, 23. Dezember, in der Zeit von 15.30 bis 19 Uhr im DRK-Pflegeheim in Bad Lobenstein und am Freitag, 27. Dezember, in der Zeit von 15 bis 20 Uhr im DRK-Pflegeheim in Pößneck.