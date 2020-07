Lehrbienenstand in Eliasbrunn soll Ort der Bildung werden

Die bisherige und die neue Honigkönigin Juliane Oelschlegel und Annalena Schrepel enthüllen am Sonntagnachmittag gemeinsam mit Vereinsvorsitzenden Günter Vorsatz (von links) ein Bild am Lehrbienenstand des Imkervereins Wurzbach und Umgebung Frankenwald in Eliasbrunn.