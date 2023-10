Lehrtage des Remptendorfer Bürgermeisters

Egal ob Bürgermeister oder Auszubildender – die Eingewöhnung in einen neuen Job nimmt Zeit in Anspruch

Der erste Tag im neuen Job oder Amt ist immer aufregend. Da geht es Auszubildenden meist nicht anders als frischgewählten Bürgermeistern. Als Frischling muss man dann lernen, sich dem eingespielten Team, egal ob nun im Supermarkt oder eben im Rathaus, anzupassen. Die Ablaufpläne müssen einstudiert werden und die Namen der Kollegen sollte man sich besser gut einprägen.

Ein besonderer Druck entsteht, wenn die Fußstapfen, die ein Nachfolger treten muss, besonders groß sind. Ich erinnere mich an Termine mit dem ehemaligen Remptendorfer Bürgermeister Thomas Franke, die sich ein wenig in die Länge gezogen haben. Denn viele Passanten oder Autofahrer grüßten kurz oder hielten beim Anblick des ehemaligen Bürgermeisters für ein kurzes Pläuschchen an. Denn auch das gehört zum Bürgermeisteramt, besonders im ländlichen Raum, dazu: Neben den Beisitz in Gremien und Verbandsversammlungen einfach mal mit den Nachbarn – auch wenn sie einen Ort entfernt wohnen – ein kurzes Gespräch führen und für die Anliegen der Bürger ein offenes Ohr haben.