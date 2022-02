Leihgaben für historische Modenschau in Schleiz gesucht

Schleiz. Der Handels- und Gewerbeverein will zur 16. Schleizer Modenacht zehn Modeepochen des vergangenen Jahrhunderts präsentieren.

Der Handels- und Gewerbeverein startet die Vorbereitungen für die Schleizer Modenacht am 27. August. Sie werde Teil der Festwoche zur 725 Jahr-Feier des Stadtrechtes für Schleiz sein. Das ehrenamtliche Organisationsteam um Monika Wohlfarth bereite die 16. Schleizer Modenacht unter dem Motto „Mode im Wandel der Zeit“ vor.

„Präsentiert werden sollen zehn Modeepochen von den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis heute. Im eigens hierfür aufgestellten Teag-Museumszelt auf dem Neumarkt sollen die Gäste auf eine Zeitreise zurück in die hippen 60er-, die goldenen 20er- oder die schrillen 70er-Jahre entführt werden“, teilte Gabriela Seidel vom Handels- und Gewerbeverein mit.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neben aktuellen Modenschauen der Schleizer und Oettersdorfer Bekleidungsgeschäfte werde es am letzten August-Samstag eine historische Modenschau und viel Livemusik auf dem Neumarkt geben. Für die historische Modenschau sucht der Verein Mitstreiter, die gern auf der Bühne oder im Museumszelt auftreten und Bekleidung aus vergangenen Zeiten präsentieren möchten. Dafür werde es eine kleine Aufwandsentschädigung geben.

„Außerdem suchen wir nach Alltagsgegenständen aus den vergangenen 100 Jahren. Wir freuen uns über Leihgaben aus allen Epochen. Das können Kleinmöbel, Elektrogeräte, Kuriositäten oder Haushaltsgegenstände von anno dazumal sein. Bitte bieten Sie uns alles an, was Sie in ihrer Wohnung, auf dem Dachboden oder im Keller finden. Wir holen die Sachen bei Ihnen zu Hause ab und bringen sie nach der Ausstellung wohlbehalten zurück. Wer noch Bekleidung aus früheren Jahrzehnten im Schrank hat und diese uns leihweise zur Verfügung stellen möchte, kann sich ebenfalls an den HGV wenden. Wir freuen uns über Röcke, Kleider, Blusen, Hosen, Hemden, Sakkos, Schuhe, Hüte oder Accessoires aus längst vergessenen Tagen“, so Gabriela Seidel. Ansprechpartner ist der neue Vorsitzende Enrico Lauterbach, der telefonisch unter (03663) 402850 und per Mail unter vorstand@hgv-schleiz.de zu erreichen ist.