Letzter Kurdurchgang in Mutter-Kind-Klinik ohne Infektion

Es ist „sehr gut zu wissen, dass auch der vorerst letzte Kurdurchgang in Lückenmühle gut und ohne Infektion zu Ende gegangen ist. Herzlichen Dank dafür, dass Sie und Ihr Team in dieser schwierigen Situation einfach für unsere Versicherten da waren.“ Das schreibt eine Mitarbeiterin der AOK plus in einer der Redaktion bekannten E-Mail an die Mutter-Kind-Kurklinik „Regenbogenland“ in Lückenmühle.

Mit der Thüringer Verordnung vom 26. März 2020 sind Neuaufnahmen in allen Eltern-Kind-Kureinrichtungen vorerst untersagt. Somit musste auch die Einrichtung in Lückenmühle ihren letzten Kurdurchgang verabschieden. „In den schwierigen Zeiten sind Mutter-Vater-Kind-Kurkliniken oft die letzte Zufluchtsstätte für Familien, deren Kräfte erschöpft sind und die deshalb auf eine Regeneration elementar angewiesen sind. Dieses Bedürfnis wird nach der Corona-Krise noch mehr vorhanden sein“, teilte Geschäftsführer Werner Kuhnla mit. Sollte die Pandemiephase länger andauern, würden die Kurkliniken in wenigen Wochen zahlungsunfähig, so Kuhnla. Deshalb hoffe er sehr, dass die Einrichtungen in der Krise nicht im Stich gelassen werden und es zu unbürokratischen Hilfen und Spenden für die Klinik mit Zweigbetrieb in Ziegenrück kommt. Das Spendenkonto der Gesellschaft zur Förderung der Gesundheit von Müttern,Vätern und Kindern „Regenbogenland“ lautet: IBAN: DE17 8309 4444 0003 3511 22 BIC: GENODEF1PN1 (Raiffeisen Volksbank Saale-Orla e.G.)