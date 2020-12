Licht am Tunnelende

Von Marcus Cislak

Hackerangriff auf unsere Regionalzeitung, kein Lichterfest in Pößneck und weihnachtliche Gottesdienste unter freiem Himmel. Es könnte nicht seltsamer sein dieser Tage. Und doch rücken die Menschen enger zusammen, zwar mit Abstand und Anstand, aber es gibt doch noch so etwas wie den Geist der Weihnacht. Das nährt Hoffnung, das motiviert und gibt Kraft.

Selten waren die Festtage derart ruhig und familiär. Im engsten Kreis ihrer Liebsten verbrachten die Allermeisten erholsame Tage. Dabei dürfen natürlich auch die einsamen, traurigen oder kranken Seelen nicht vergessen werden. An eine solche dachten auch die Schleizer, die einem Obdachlosen Unterschlupf gewährten. Oder auch die zahlreichen Rettungskräfte, das Pflegepersonal oder Hunderte andere, die das Leben freiwillig oder beruflich an den Festtagen am Laufen halten. Sie kümmern sich und geben auf andere Acht, die weniger Glück haben. Sie geben anderen Kraft in dunklen Stunden, zaubern auch mal ein Lächeln auf Gesichter. Danke.

Auch etwas anderes nährt Hoffnung, denn im Nachbarlandkreis ist die erste Thüringer Impfdosis an eine ältere Dame gegeben worden. Das ist ein wunderbares Signal. Das sagt: Es scheint einen Weg aus der alles beherrschenden Krise zu geben, es zeigt sich ein entferntes Licht am Ende des Tunnels. Lasst uns dieses Licht weiter im Blick behalten.