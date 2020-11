Lichter zum Martinstag – Drei Fragen an Pastorin Anne Boelter

Alljährlich wird am 11. November der Martinstag gefeiert. Welche Bedeutung ist damit verbunden?

Mit dem Martinstag erinnern wir als Christen an Martin von Tours, einen Heiligen des 4. Jahrhunderts, der für seine Nächstenliebe bekannt geworden ist. Er teilte mit einem Bettler seinen Mantel und fand zum Glauben an Jesus Christus. Später wurde er Bischof und gründete ein Kloster. Der 11. November ist der Tag, an dem er bestattet wurde. Zum anderen ist uns als Evangelische Christen dieser Tag wichtig, weil es der Tauftag von Martin Luther ist (1483), weswegen Luther diesen Vornamen – nach dem Tagesheiligen Martin – erhielt.

Üblicherweise gibt es Lampionumzüge. Welchen Hintergrund hat diese Tradition?

Laternenumzüge gibt es schon lange und sie sind in vielen Regionen als Brauch zum Martinstag belegt. Manche führen den Brauch auf die Bestattung Martin von Tours zurück, bei der ihn die Menschen mit einer Lichterprozession begleitet haben. Andere Erklärungen verweisen auf Erntefeuer, die auf Feldern entzündet wurden und bei denen Menschen am Ende ihres Erntejahres miteinander gefeiert haben. Außerdem ist das Licht ein Zeichen für den Glauben, der hell leuchtet. Jesus selbst sagt von sich: „Ich bin das Licht der Welt“ – dieses Licht soll erstrahlen und in die Welt getragen werden.

Fällt aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen der Martinstag in diesem Jahr aus?

In diesem Jahr sind Martinsumzüge nicht erlaubt, um große Menschenansammlungen zu vermeiden. In unserem Kirchenkreis dürfen auch keine Martinsgottesdienste stattfinden, um das Risiko von Ansteckungen zu minimieren. Daher haben wir uns entschieden, den Martinstag in diesem Jahr anders zu begehen und alle Menschen in unserem Pfarrbereich zu einer besonderen Martinsaktion aufzurufen. Jeder, der mitmachen möchte, soll ab 16.30 Uhr ein Fenster erleuchten durch Laterne, Kerzen oder Lichterketten und sich an diesem Tag auf einen Spaziergang durch seinen Ort begeben. Dabei kann er nicht nur die hellen Fenster der Häuser bestaunen und sich daran freuen, sondern auch ein Licht zu jemand anderem bringen und ihm vor die Tür stellen. Er gibt damit das Zeichen: Ich denke an dich, du bist nicht allein. phag