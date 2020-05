Blankenstein/Blankenberg. Binnen weniger Minuten hat ein Lkw-Fahrer in Blankenstein und in Blankenberg einen Unfall verursacht. Es entstand erheblicher Schaden.

Lkw-Fahrer verursacht zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten

Im Saale-Orla-Kreis hat ein Lkw-Fahrer in kurzer Zeit zwei Unfälle verursacht:

Am Freitag gegen 20.45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Saale-Orla darüber informiert, dass ein Sattelzug bei einem Wendemanöver in Blankenstein einen geparkten Bus beschädigte. Ohne die Polizei zu informieren, habe der Fahrer die Unfallstelle verlassen.

Noch während die Beamten unterwegs zum Unfallort waren, kam die nächste Mitteilung, dass sich ein Sattelzug in Blankenberg verkeilt hätte. Somit fuhren die Polizisten nach Blankenberg. Vor Ort stellten sie einen Mann fest, der mit seinem Lkw, mitsamt Sattelauflieger, in der Ferdinand-Flinsch-Straße feststeckte.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer versucht, im rechten Winken nach links in Richtung Friedhofstraße abzubiegen. Dabei beschädigte er einen massiven Zaun aus Granitsäulen und Metallzaunsegmenten. So entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Auch für Unfall in Blankenstein verantwortlich

Außerdem stellten die Beamten Beschädigungen am Sattelauflieger fest, die nicht mit dem Unfall vor Ort im Zusammenhang stehen konnten. Daher kam der Verdacht auf, dass der Lkw auch für den Unfall in Blankenstein verantwortlich sein könnte.

Auf der Dienststelle habe sich dieser Verdacht dann bestätigt. Bei diesem Unfall wurde der Bus im Heckbereich stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.

Nach Abschluss der Maßnahmen und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wurde der Fahrer wieder entlassen.

