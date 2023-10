Lobensteiner Jägerschaft sucht Nachwuchs

Liebengrün. So blickt die Jägerschaft Lobenstein auf das Jahr zurück.

Die Mitglieder der Jägerschaft Lobenstein haben sich jüngst zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in Liebengrün getroffen. Beim Blick über die Teilnehmer wurde dem Vorsitzenden Sandro Zander klar: Das Problem Fachkräftemangel ist auch bei der Jägerschaft zu verzeichnen.

„Obwohl die Anzahl der Absolventen einer erfolgreichen Jagdeignungsprüfung in den letzten Jahren im Landkreis etwa gleich geblieben war, ist die Zahl der Mitglieder als Jungjäger bei uns gesunken“, notiert Sandro Zander in einer Pressemitteilung. „Der Altersdurchschnitt der Mitglieder ist hoch. Die Jägerschaft Lobenstein ist ein anerkannter Verein für gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Naturschutzes und damit Teil des Landjagdverbandes Thüringen. Zum einen profitiert jedes Mitglied in diesem Verband persönlich mit seiner Mitgliedschaft, zum Beispiel durch Versicherungen, und zum anderen wird durch verschiedenen Projekte die Jagd in der Öffentlichkeit erläutert. Denn Jagd, dass ist nicht nur das Erlegen von Wild, sondern beinhaltet auch viele andere Maßnahmen, wie beispielsweise der Landschaftspflege und des Naturschutzes“, erklärt der Vorsitzende weiter. So würden durch die Mitglieder einige Hektar Wildwiesen gemäht oder Wildäcker als zur Speisung des Wilds angelegt und Hecken gepflanzt.

Kitzrettung und Brauchtum

Durch die Anschaffung einer Wärmebilddrohne im vergangenen Jahr sei es nun möglich geworden, dass Rehkitze im Frühjahr vor der Wiesenmahd durch die Landschaftsbetriebe aufgespürt und dann herausgetragen werden und somit dem Mähtod entgehen. Im vergangenen Jahr konnten auf diese Weise 18 Rehkitze und ein Rotwildkalb und dieses Jahr 25 Rehkitze gerettet werden. „Die Jägerschaft wird auch durch die Budebacher Jagdhornbläser repräsentiert. Eine Jagdhornbläsergruppe, die bereits seit 1987 besteht und deren acht Mitglieder nicht nur auf Jagden und bei öffentlichen Veranstaltungen auftreten, sondern auch auf Wunsch bei persönlichen Anlässen unserer Jäger ein Stück jagdliches Brauchtum pflegen. Auch hier sind Interessenten aller Altersgruppen jederzeit gern willkommen“, betont Sandro Zander.

Ein Höhepunkt im Vereinsleben war in diesem Jahr der Tag des Jägers im Ferienland Crispendorf, der nun zum zweiten Mal gemeinsam mit den beiden Jägerschaften im Landkreis veranstaltet wurde. Neben der Vorführung der Kitzrettung mit der Drohne und der Demonstration des Einsatzes von Rückepferden zur schonenden Holzernte im Wald durch die Lobensteiner Mitglieder, konnten weitere Themen vorgestellt werden. „So konnte man sich über die Arbeit eines Falkners informieren und einem Holzschnitzer bei der Herstellung von Skulpturen mit der Motorsäge zusehen. Die Jagdschule der Jägerschaft Pößneck gab Informationen zur vielfältigen Ausbildung der Jäger. Großen Anklang bei den Jüngsten fand der Stand zum Bau von Vogelnistkästen, wo sie selbst mitmachen und einen Beitrag zum Singvogelschutz mit nach Hause nehmen konnten. Und natürlich gab es auch einige leckere Dinge zu kosten, hergestellt aus erlegten Wild aus der Region“, dokumentiert der Vereinsvorsitzende.

Schweißhundeführer rund um die Uhr bereit

In der Jägerschaft Lobenstein würden derzeit auch zehn Jagdhunde mit einer speziellen Prüfung für den jagdlichen Einsatz gehalten. Diese würden nicht nur zum Aufstöbern des Wildes gebraucht, sondern auch für Nachsuchen auf verletztes Wild ausgebildet. Häufig würden Jagdhunde auch bei Wildunfällen mit Kraftfahrzeugen eingesetzt, bei denen das Wild verletzt geflüchtet ist und aufgespürt werden muss, um es von den Leiden zu erlösen. „Dafür sind insbesondere drei ausgebildete Schweißhundeführer in der Jägerschaft Lobenstein rund um die Uhr Ansprechpartner. Auch ein sehr verantwortungsvoller und nicht ungefährlicher Teil der jagdlichen Praxis“, bemerkt Sandro Zander. Ebenso für die Umweltbildung von Kindern veranstalteten die Jäger aktiv Wanderungen in die Natur mit den Jüngsten im Kindergarten bis zur Schulstunde im grünen Klassenzimmer. Jagd habe eben viele Facetten. „Sie ist eine ehrenamtliche Tätigkeit die nicht nur dem Erhalt der Tradition und Jagdkultur dient, sondern auch einen hohen Wert in der Gesellschaft genießt. Dafür braucht es zukünftig verstärkt junge Mitstreiter in unseren Reihen“, appelliert Vereinsvorsitzender Sandro Zander abschließend.