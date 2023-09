Löhma kann Herzen erobern

Stephanie Rössel ist ein bisschen verzaubert von Löhma

Löhma hat in dieser Woche mein Herz erobert. Ich wusste ja schon, dass in dem kleinen Ort Menschen wohnen, die besondere Fähigkeiten haben. Das meine ich handwerklich und künstlerisch gesehen. Aber wie stark die Verbundenheit miteinander scheint, hat sich nun so richtig in der Vorbereitung des jährlichen Dorffests erschlossen. Dazu kommt noch der Teich mit den vielen alten Bäumen am Rand und die Güldequelle deren Wasser sich der Sage nach beim Erklingen von Glöckchen zu Wein verwandelt. Wobei das vielleicht nicht mehr so wichtig ist, denn alternativ wird sehr leckeres Bier im Ort gebraut. Das hätte sicher auch den dort ansässigen Fürsten früher gefallen. Schön war aber auch, wie im neuen Schleizer Park die Sonne durch das Blattwerk der Bäume das Gelände in ein besonderes Licht getaucht hat, was zum Verweilen einlädt. Was hoffentlich die Elchkuh nicht tut und schnell weiterzieht, denn irgendwie habe ich in dieser Woche zu oft gehört, wie gut Elchfleisch schmeckt. Vielleicht haben ihr ja auch wirklich die Bäume hier nicht gemundet. Die ja leider sowieso zu großen Teilen dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind und abtransportiert werden müssen. Und da gerne mal mehr auf die Lkws gepackt wird als erlaubt, hatte die Polizei gute Chancen in dieser Woche bei einer Kontrollaktion Verstöße aufzudecken.