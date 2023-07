Lohnt sich das für mich: Beratung zu Solar und Heizung in Schleiz

Schleiz. Infomobil der Verbraucherzentrale kommt nach Schleiz

Das Infomobil der Verbraucherzentrale kommt nach Schleiz und bietet Beratung zu Solarenergie und Heizungstausch.

Photovoltaik, Solarthermie oder ein Balkonkraftwerk: Es gibt viele Möglichkeiten, Sonnenenergie zu nutzen. Doch welche Technik kommt für ein Haus in Frage, und lohnt sich das? Diese Fragen beantwortet die Verbraucherzentrale Thüringen am Dienstag, 18. Juli, in Schleiz. Das Infomobil steht von 9 bis 17 Uhr auf dem Neumarkt. Hier erfahren Ratsuchende, ob sich das eigene Dach beispielsweise für eine Photovoltaik-Anlage eignet und wie auch Mieter Solarenergie sinnvoll nutzen können. Auch zum Thema Heizungstausch berät die Verbraucherzentrale. Ratsuchende können auch unter Telefon 0361/555140 einen festen Termin für eine Energieberatung im Infomobil vereinbaren. Die Beratung ist kostenlos.