Loipen rund um Rothenacker werden gut angenommen

Rothenacker. Die Güterverwaltung im Tannaer Ortsteil Rothenacker will den Einwohnern Abwechslung in Zeiten bieten, in denen das gesellschaftliche Leben heruntergefahren ist

Die Güterverwaltung Nicolaus Schmidt AG in Rothenacker bietet auf der Internetseite www.rothenacker.com einen Überblick über die gespurten Loipen für Skilangläufer an, die das landwirtliche Unternehmen mit einem selbstgebauten Spurgerät auf den schneebedeckten Feldern präpariert. Inzwischen seien an den Wochenenden mehr als hundert Langläufer auf den Routen rund um den Tannaer Ortsteil unterwegs, sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Kühne am Dienstag.