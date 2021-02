Loipen um Rothenacker frisch gespurt

Die Güterverwaltung Nicolaus Schmidt AG aus Rothenacker hat nach dem heftigen Schneefall vom Wochenende zwei jeweils rund zehn Kilometer lange Langlauf-Loipen-Rundstrecken auf ihren Feldern gespurt. „Inzwischen liegen schätzungsweise wieder etwa 40 Zentimeter Schnee“, teilte Vorstandsvorsitzender Stefan Kühne mit. Der Einstieg für die Langlaufrunden ist am Parkplatz vor den neuen Stallanlagen in Rothenacker, aber auch unterwegs möglich. Das knapp 40 Mitarbeiter zählende Unternehmen hat das Loipenspurgerät, das von einem Traktor gezogen wird, in der eigenen Werkstatt gebaut. Das Unternehmen will sich mit den Loipen bei den Anwohnern der Region Tanna für ihr Verständnis für gelegentlich Lärm, Staub und Güllegeruch bedanken.