Lungenspezialist wird im Schleizer Krankenhaus tätig

Michael Steinheimer ist der neue Chefarzt der Inneren Medizin in der Sternbach-Klinik Schleiz, die mit ihm einen Lungenfacharzt gewonnen hat.

Schleiz. Lungenerkrankungen gehören mittlerweile zu den Volkskrankheiten und in der Sternbach-Klinik Schleiz gibt es dafür jetzt einen Spezialisten.

Mit dem promovierten Mediziner Michael Steinheimer hat die Sternbach-Klinik Schleiz einen neuen Chefarzt für die Innere Medizin gewonnen, der das Behandlungsangebot als Lungenfacharzt weiter ausbauen wird.

„Ab einem gewissen Lebensalter fragt man sich, ob man so weitermachen will oder sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmet. Ich finde das Konzept der Sternbach-Klinik spannend, ein kleines familiäres Krankenhaus auf dem Land am Leben zu erhalten und die Grund- und Regelversorgung für die Bevölkerung auf- und auszubauen, deshalb bin ich hier“, sagt Michael Steinheimer.

Der 60-Jährige bringt über 30 Jahre medizinische Praxiserfahrung als Arzt mit und ist bereits 25 Jahre lang in unterschiedlichen Häusern als Oberarzt gewesen. Die jüngsten sechs Jahre im Krankenhaus in Hof.

Jetzt in der Sternbach-Klinik Schleiz, in der er seit Juli tätig ist, will er die Innere Abteilung des Krankenhauses restrukturieren und fachlich erweitern.

„Chronische Atemwegserkrankungen sind zur Volkskrankheit geworden“, gibt er zu verstehen. Mit ihm als Lungenfacharzt können diese nun in der Sternbach-Klinik Schleiz behandelt werden. „Das ist ein absoluter Mehrwert für die Bevölkerung und ein zentrales Element der Altersmedizin“, kommentiert der promovierte Gesundheitswissenschaftler und Geschäftsführer der Sternbach-Klinik Schleiz, Arne Ballies. Für Michael Steinheimer sind Patienten aus dem südlichen Saale-Orla-Kreis nicht unbekannt, da er in Hof auch in einem Medizinischen Versorgungszentrum tätig war, das auch etliche Patienten aus dem südlichen Saale-Orla-Kreis hatte.

Neben einer neuen und umfangreicheren Lungenfunktionsdiagnostik will der neue Chefarzt auch personell die Innere Medizin weiter aufstocken. Gespräche mit weiteren Ärzten und Pflegepersonal seien vielversprechend.

Michael Steinheimer widmet sich neben seiner Tätigkeit als Lungenfacharzt zudem dem Ausbau der in Schleiz bereits vorhandenen Kardiologie, Gastroenterologie sowie der Koloproktologie.