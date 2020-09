Die Wegewarte der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig bereiten am Sonnabend den Hohlweg bei Lemnitzhammer für ein Mahnkreuz vor. Von links: Helmut Wirth, Frank Spörl und Claus Walkowiak. .

Die drei Wegewarte der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig haben am Sonnabend einiges zu tun. An der Stelle, an der am 11. April 1945, sieben KZ-Häftlinge aus Buchenwald in Lemnitzhammer erschossen wurden, soll ein großes Mahnkreuz errichtet werden.