So geht Maibaum-Stellen zu Zeiten von Corona: Zwei Mitarbeiter des Bauhofes mit Maske befestigten am Mittwochvormittag Kranz und Birke.

Schleiz. Aktion in Schleiz ohne Blasmusik und viel Publikum.

Maibaum in Schleiz steht

Seit Mittwoch, etwa 11.20 Uhr, steht er – der Maibaum auf dem Schleizer Neumarkt. Ohne Blasmusik, Bratwurst und Bier wurde er aufgerichtet. Und das auch nicht am Vorabend des 1. Mai, sondern schon einen Tag früher. Schon morgens lagen der Kranz samt bunter Bänder und die Birke mitten auf dem Platz – ließ schon etwas ahnen. Bewusst wurde nach Aussage von Mirko Ellrich im Rathaus auf eine öffentliche Ankündigung verzichtet, um eine größere Menschenansammlung in jedem Fall zu vermeiden. Was ja auch gelang.

In der Stadtverwaltung war wohl die Entscheidung „pro Maibaum“ gefallen. Diesen trotz der Corona-Krise zu stellen, soll für etwas Normalität in schwierigen Zeiten stehen. Der Fichtenstamm kommt aus dem Stadtwald nahe Wüstendittersdorf, wo er gefällt und vor Ort auch gleich geschält wurde. Ein Holz-Truck vom Forstunternehmen Jens Bähr transportierte ihn schließlich nach Schleiz. Hier übernahmen Mitarbeiter des Bauhofes, die sich um die Montage von Kranz und Birke kümmerten, die sie im Vorfeld geschmückt hatten. Aufgerichtet wurde das Teil schließlich mittels des Kranarmes vom Lkw.

Wie noch mitgeteilt wurde, hat die Stadtverwaltung diese Vorgehensweise mit dem Fachdienst Öffentliche Ordnung im Schleizer Landratsamt abgestimmt.