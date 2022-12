Malawi-Verein bei Schleizer Weihnachtsmeile

Thomas Hagenau und Jana Ksionsko vom Verein Malawi Next Generation werden auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Schleizer Neumarkt vertreten sein. Ihre Spenden kommen einer Schule in dem afrikanischen Land zu Gute.

Schleiz. Mitglieder wollen in Schleiz Schnitzereien und Weihnachtspunsch anbieten. Spenden werden gesammelt für ein Schulprojekt.

Der Verein „Malawi – Next Generation“ aus Eliasbrunn wird am kommenden Samstag zur Schleizer Weihnachtsmeile mit einem eigenen Stand auf dem Neumarkt vertreten sein, um Spenden für eine Schule in dem afrikanischen Land zu sammeln.

„Wir machen eine große Weihnachtstombola. Außerdem werden wir neue afrikanische Schnitzereien anbieten, die unser Vorstand Udo Neugebauer von einer Reise im November mitgebracht hat, ebenso Weihnachtspunsch. Unser kleiner Verein freut sich, dass er nach dem Corona-Dornröschenschlaf wieder durchstarten kann“, sagte Kassenwartin Jana Ksionsko.

Die Einnahmen von der Weihnachtsmeile sollen für den Aufbau einer privaten Grundschule in der nordmalawischen Region Chintheche verwendet werden. Die staatlichen Grundschulen in Malawi seien zwar kostenlos, aber völlig unterfinanziert und restlos überfüllt. Die durchschnittliche Klassenstärken beträgt 80 und mehr Kinder.

Unter Federführung des Allgemeinmediziners Udo Neugebauer wurde 2014 der Malawi-Verein gegründet. Dieser unterstützt den Aufbau der Grundschule „Bella Vista“ inklusive Schulküche, Prüfungsgebäude, sanitäre Einrichtungen und sogar Kindergarten für 20 Kinder, der vor Kurzem fertiggestellt wurde. „Unser neues Projekt wird ein selbst bewässernder Schulgarten“, sagte Jana Ksionsko.

Die vom Handel- und Gewerbeverband organisierte „Schleizer Weihnachtsmeile“ wird von 17 bis 22 Uhr veranstaltet. Händler und Gastronomen wollen in der Innenstadt für eine weihnachtliche Stimmung mit Glühwein, Musik, Geschenkartikeln und mit Leckereien sorgen.