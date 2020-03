Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Malwettbewerb zu Ostern findet statt

Der Ostermalwettbewerb des Handels- und Gewerbevereins Schleiz wird wie geplant stattfinden. Allerdings wird es coronabedingt am 9. April keine Preisverleihung am Osterbrunnen vor dem Rathaus geben. Das teilte Vereinsvorsitzende Gabriela Seidel mit und sagte weiter: „Liebe Kinder, nutzt die schul- und kindergartenfreie Zeit zu Hause und malt oder zeichnet ein schönes Bild. Wir freuen uns auf viele Einsendungen zum Thema Ostern und Frühling. Wie ihr wisst verbreitet sich das Coronavirus von Mensch zu Mensch. Also kann die Ausbreitung des Virus am besten verhindert oder verlangsamt werden, wenn Menschen möglichst zuhause bleiben. Deshalb können wir uns am 9. April nicht treffen.“

Die Jury wird am 6. April die Auswertung vornehmen und die Gewinner in der OTZ veröffentlichen. Da das Weka-Kaufhaus geschlossen hat, sollen die Wettbewerbsbeiträge bitte per Post an den Handels- und Gewerbeverein Schleiz, Teichstraße 10, 07907 Schleiz geschickt werden. Bei großen Bastelarbeiten reicht ein Foto an info@hgv-schleiz.de. Jede Einsendung, ob per Post oder per E-Mail nimmt an der Verlosung teil. Bis zum Sonntag, 5. April kann man noch am Ostermalwettbewerb teilnehmen.