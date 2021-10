Manege frei: Tannaer Kinder üben für Zirkus-Vorstellungen

Tanna. Rund 180 Kinder bereiten sich auf ihren großen Auftritt im Zirkuszelt nahe der Skateranlage in Tanna vor. Vier Vorstellungen sind geplant.

In Tanna üben insgesamt 161 Grundschüler und 20 Vorschüler aus dem Kindergarten ihr Programm für vier Zirkusvorstellungen in dieser Woche ein. Die Zirkusfamilie Sperlich aus der sachsen-anhaltinischen Stadt Zahna-Elster hat mit Lehrkräften ein Konzept entwickelt, das aus den Kindern Artisten, Clowns und Zauberer machen soll.

„Unsere Grundschule hatte sich auf Anregung des einstigen stellvertretenden Schulleiters Wolfgang Kunerl vor drei Jahren für diese Zirkusprojekt angemeldet. Zwei Mal musste das Vorhaben wegen der Corona-Inzidenzen abgesagt werden. Nun hoffen, wir, dass alles gut über die Bühne geht. Denn es ist für alle Kinder ein großes Erlebnis“, sagte Grundschullehrerin Nadine Rödel.

Training im Zirkuszelt und der Turnhalle in Tanna

Nach einer Vorstellung am Montagmorgen durften sich die Schulkinder aussuchen, in welcher Gruppe sie mitmachen wollen. Zur Wahl standen Akrobatik, Clownerie, Feuer und Fakir, Jongleure, Seiltanz, Taubendressur und Zauberei. Der Kindergarten übt einen Tüchertanz ein. „Wir bieten alles an, was ein klassischer Zirkus zeigt, nur eben auf Kinder zugeschnitten“, erklärte Marko Sperlich vom „1. Ostdeutschen Projektcircus André Sperlich“. Acht Trainer stehen zur Verfügung, um mit jeder Gruppe jene Stücke einzuüben, die den Kindern den Applaus des Publikums bringen sollen. Die Akrobaten werden im Zirkuszelt mit einem Durchmesser von 20 Metern menschliche Pyramiden bauen, sich aber auch als Trapezkünstler betätigen. Aber auch zahlreiche Zaubertricks werden eingeübt. Das am Montag begonnene Training findet nicht nur im Zirkuszelt, sondern auch in der Turnhalle statt.

Der Mitmach-Zirkus, der seit 2005 durch Deutschland tourt, macht immer wieder dieselbe Erfahrung: „Anfangs sind die meisten Schüler vorsichtig und reserviert. Aber im Verlauf der Proben legen viele Teilnehmer ihre Zurückhaltung ab und sind am Ende selbstbewusst und mit viel Eifer bei der Sache. Durch dieses Projekt werden die inneren Werte jedes einzelnen Kindes gefordert, dazu zählt beispielsweise Teamgeist, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, etwas Neues vor Publikum zu präsentieren sowie das Sprechen vor den Zirkusbesuchern“, so Marko Sperlich.

Finanziert wurde das Vorhaben und die Bereitstellung von Kostümen durch den Schulförderverein und dem von Eltern zu entrichtenden Teilnehmerbeitrag, der ihnen im Gegenzug zwei Eintrittskarten für eine Aufführung sichert.

Nur noch wenige freie Karten

Statt Unterricht ist für jene Kinder in dieser Woche Zirkus angesagt. Denn am Mittwochnachmittag gibt es bereits die erste Vorstellung, am Donnerstag gleich zwei und am Freitag den finalen Auftritt im Kuppelzelt nahe des Skaterplatzes. Die Vorstellungen werden inklusive Pause zwei Stunden lang sein. „Bis auf Donnerstag 10 Uhr sind unsere Vorstellungen alle ausgebucht, da aufgrund der Coronabeschränkungen die Besucherzahlen auf 250 reduziert wurden. Meine Lehrerkollegin Andrea Haßmann hat das Infektionsschutzkonzept in den vergangenen Tagen immer wieder anpassen müssen, weil die Corona-Infektionszahlen auch im Saale-Orla-Kreis wieder steigen“, erklärte Nadine Rödel.

Für die Vorstellungen müssen die Zuschauer entweder geimpft, genesen oder frisch getestet sein, sagte Marko Sperlich.