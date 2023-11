Mangelhafte Beleuchtung in der Region in 100 Fällen

Pößneck. Landespolizeiinspektion Saalfeld: Eine gute Sicht bei Dunkelheit dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und senkt das Unfallrisiko.

Fahren in der Dunkelheit ist eine Herausforderung. Da sollte die Beleuchtung am Fahrzeug einwandfrei funktionieren. Das empfiehlt die Landespolizeiinspektion Saalfeld in einer Mitteilung. Sie hat sich im Oktober an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion „Licht-Test 2023“ mit Fahrzeugbeleuchtungskontrollen beteiligt.

„Insgesamt sind 498 motorisierte Fahrzeuge und 109 Fahrräder kontrolliert worden“, bilanziert die Landespolizeiinspektion. „Die Beamten mussten allein bei der Beleuchtung 100 Mängel feststellen. Eine gute Sicht bei Dunkelheit dient vor allem der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und senkt das Unfallrisiko. Insofern sollte jeder Auto- und Zweiradfahrer regelmäßig die Beleuchtung auf seine Funktionsweise kontrollieren. Die Fahrweise sollte der Sichtweite angepasst sein.“

Direkt an die Fahrer gerichtet, heißt es von der Landespolizeiinspektion: „Schauen Sie nie direkt in das Licht entgegenkommender Fahrzeuge. Halten Sie die Fahrzeugscheiben sauber, um eine Blendwirkung zu reduzieren. Wer frühzeitig den Blinker setzt, warnt nachfolgende Fahrzeuge vor, so dass sich diese darauf einrichten können. Schalten Sie rechtzeitig das Abblendlicht an – die Lichtautomatik übernimmt diese Arbeit nicht immer –, umso besser sind Sie für die anderen Verkehrsteilnehmer sichtbar. Gutes und funktionierendes Licht kann Leben retten.“