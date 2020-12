In Schleiz musste sich die Polizei mehrfach mit einem Mann befassen, der in Einkaufsmärkten kein Benehmen zeigte.

Mann pöbelt in Einkaufsmarkt in Schleiz

Das unmögliche Verhalten eines Mannes in verschiedenen Einkaufsmärkten rief am Sonnabend in Schleiz die Polizei auf den Plan.

Zunächst war der Polizei gegen 13.15 Uhr eine pöbelnde Person im Bereich des Edeka-Marktes in der Geraer Straße gemeldet worden. Eine Streife begab sich vor Ort und stellte bei dem 37-jährigen Mann während der Personenkontrolle mehrere Sachen wie Bierdosen und ein Nutellaglas fest, für die es keinen Kaufnachweis gab. Daher wird laut Mitteilung der Polizei vermutet, dass es sich vermutlich um die Beute von Diebstählen in verschiedenen Einkaufsmärkten handelt. Es wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Im Markt Bier getrunken

Um 16 Uhr folgte die nächste Meldung an die Polizei zu dem 37-Jährigen. Wieder befand er sich im Bereich der Geraer Straße, diesmal im Lidl-Markt. Dort öffnete er im Markt eine noch nicht bezahlte Bierdose und trank diese zur Hälfte aus. Nach dem Ladenverweis folgte wieder die Durchsuchung der Person. Hierbei wurden erneut alkoholische Getränke ohne Kaufnachweis aus einem anderen Getränkehandel aufgefunden. Es folgten ein Platzverweis und das nächste Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl.