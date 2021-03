Marco Seidel bleibt Tannas Bürgermeister

Marco Seidel am Wahlabend vor dem Rathaus in Tanna.

Fast 98 Prozent Zustimmung. Wahlbeteiligung ist mit fast 47 Ptozent leicht gestiegen

Tanna. Marco Seidel (parteilos) ist erneut zum Bürgermeister von Tanna gewählt worden. Laut dem vorläufigen Wahlergebnis erreichte er 97,6 Prozent aller gültigen Wahlstimmen. Insgesamt stimmten von 2972 Wahlberechtigten 1390 ab. 120 der abgegebenen Stimmen waren ungültig. Damit wurde eine Wahlbeteiligung von 46,8 Prozent erreicht. „Dass die Wahlbeteiligung dieses Mal höher ausgefallen ist, überrascht mich“, sagte Seidel am Sonntagabend gegenüber dieser Zeitung im Rathaus von Tanna. Bei den Bürgermeisterwahlen im Jahr 2015 lag die Wahlbeteiligung noch bei 44 Prozent. Mehr als die Hälfte aller Stimmen wurden im Wahllokal abgegeben. In Tanna wurde dafür die Turnhalle hergerichtet, um eine gut funktionierende Einbahnstraßenregelung für die Wähler aufbauen zu können. 667 Stimmen wurden per Briefwahl abgegeben. Während in der Turnhalle die dort abgegebenen Stimmen gezählt wurden, wurden im Tannaer Rathaus die Briefwahlstimmen ausgezählt. Das Ergebnis lag kurz nach 19 Uhr vor „Ich werde heute Abend vielleicht mit meiner Frau auf die Wiederwahl anstoßen“, sagte Marco Seidel. Seine nunmehr vierte Amtsperiode beginnt am 1. Mai.