Amtsinhaber Marco Seidel tritt am 28. März 2021 zur Bürgermeisterwahl in Tanna an.

Marco Seidel tritt am Sonntag in einer Woche als einziger Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Tanna an. Der 43-jährige Familienvater, der seit 2003 im Amt ist, zählt auf, welche wichtigen Vorhaben er mit Stadtrat und Stadtverwaltung in den vergangenen sechs Jahren umsetzen konnte und was er in Zukunft vor hat.