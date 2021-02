Der amtierende Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) ist der einzige Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Tanna.

Amtsinhaber Marco Seidel (parteilos) wird zur Bürgermeisterwahl am 28. März in Tanna der einzige Kandidat sein. Weitere Bewerber haben sich bis zum Stichtag nicht gemeldet, teilte Wahlleiter Michael Groth am Mittwoch mit. Die Wahlberechtigten können jedoch alternativ einen anderen Bewerber auf den Stimmzettel schreiben.