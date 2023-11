Martinsumzug in Ebersdorf am 10. November ab 17 Uhr

Ebersdorf. Der Gottesdienst mit Martinsspiel und Teilen der Hörnchen beginnt bereits um 16.30 Uhr. Nach dem Umzug gibt es ein gemütliches Beisammensein.

Nach langer Pause wurden am Donnerstag im Ebersdorfer Seniorenzentrum Emmaus wieder Martinshörnchen gebacken. Dazu waren Mädchen und Jungen aus dem gegenüberliegenden Kindergarten im Haus Gottesschutz zu Besuch.

Auf zwei Wohnbereichen war ein Quark-Öl-Teig vorbereitet worden und zusammen haben Jung und Alt Hörnchen geformt und gebacken. Diese werden am heutigen Freitag zusammen gegessen, entweder am Vormittag, wenn die Kinder zum Singen in das Haus kommen, oder am Abend zur Martinsandacht in der Landeskirche.

Der Gottesdienst mit Martinsspiel und Teilen der Hörnchen beginnt um 16.30 Uhr. Gegen 17 Uhr startet der Martinsumzug an der Landeskirche. Alle ziehen zusammen durch den Park zum Hof des Seniorenzentrums Emmaus. Dort findet ein gemütliches Beisammensein mit Musik und Kerzenschein statt. Es gibt Suppe, Bratwurst, frische Waffeln, Kinderpunsch und Glühwein.

Freitag, 10. November, 16.30 Uhr, Landeskirche/Seniorenzentrum Emmaus Ebersdorf, Lobensteiner Straße 17. Kontakt: Kinderhaus Gottesschutz/Thüringer Eltern-Kind-Zentrum, Leiterin Diana Reinhardt. Die Telefonnummer lautet: 036651/39 87 910, E-Mail: IKE.Ebersdorf@diakonie-wl.de