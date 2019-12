Mehr als eine Millionen Euro mehr Sozialkosten

Der Saale-Orla-Kreis muss dieses Jahr mehr als eine Millionen Euro mehr im Sozialen Bereich ausgeben.

Grund dafür sind überplanmäßige Ausgaben im Bereich der Heimerziehung und Inobhutnahmen sowie in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Handicap. Für diese beiden Posten muss der Landkreis 1,12 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant berappen.

Der größte Teil der überplanmäßigen Ausgaben liegt in den Kosten der Inobhutnahmen und der Heimerziehung. Dort werden 870.000 Euro fällig (OTZ berichtete). Die Fallzahlen in diesem Jahr liegen aktuell bei 49 Kindern, die vom Landkreis in Obhut genommen worden sind. Gut zwei Drittel dieses Betrages, 575.300 Euro, sind Zahlungen, die der Landkreis an andere Landkreise rückwirkend für das Jahr 2018 erstatten muss. Wolfgang Kleindienst (UBV) wollte auf der jüngsten Kreistagssitzung, bei der die Abgeordneten die überplanmäßigen Ausgaben per Beschluss freigeben sollten, wissen, wieso es diese Nachzahlungen gebe. Ines Krasser vom Fachdienst Jugend und Familie/Jugendamt des Landratsamtes erklärte daraufhin, dass es keine Abmeldepflicht mehr gebe. Eltern, deren Kindern in anderen Landkreisen untergebracht sind und in den Saale-Orla-Kreis zögen, würden ihrem Umzug dem anderen Jugendamt sehr selten mitteilen.

Kaum Pflegestellen bei Familien

Allam Hanna (CDU) wollte wissen, wieso der Landkreis allein für drei Kinder, die in Eisenberg untergebracht sind, rund 286.000 Euro zahlen müsse und ob es nicht sinnvoller und kostengünstiger wäre, diese Kinder im Saale-Orla-Kreis unterzubringen. Ines Krasse entgegnete, dass es unterschiedliche Gründe gebe, warum dies nicht geschehe. Einer dieser Gründe sei ein baldiger Wegzug eines Elternteils aus dem Saale-Orla-Kreis, der sich andeute. Wolfram von Brandenstein (AfD) wollte über die Möglichkeit erfahren, ob eine Unterbringung bei Pflegeeltern möglich wäre. Laut Ines Krasser gebe es davon jedoch zu wenige im Saale-Orla-Kreis, zudem wäre Pflegestellen bei Familien nur für sehr junge Kinder, nicht jedoch für Jugendliche geeignet. Die Kreistagsmitglieder beschlossen die Freigabe der benötigten Gelder einstimmig.

Eingliederungshilfe kostet eine Viertelmillionen Euro mehr

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Handicap im Bereich der angemessenen Schulbildung kostet dieses Jahr 250.000 Euro mehr als geplant. Diese Kosten, so berichtete Anke Kanz vom Fachdienst Teilhabe und Pflege/Wohngeld, könnten nicht so genau vorausgesagt werden, da ein Haushaltsjahr nicht mit einem Schuljahr übereinstimmt. Wurden im Schuljahr 2018/2019 noch 69 Kinder unterstützt, sind es im Schuljahr 2019/2020 bereits 79 Kinder. Die Vergütung für den Einsatz der Schulbegleiter, die diese Kinder unterstützen, sei von dem einen Schuljahr zum anderen von 20 Euro pro Stunde auf 22 Euro pro Stunde angestiegen. Zudem sei eine Kostensteigerung bei den Gebärdendolmetschern hinzu gekommen. Gab es im vergangenen Schuljahr noch eine Einfachbesetzung, wurde im aktuellen Schuljahr eine Doppelbesetzung in den Hauptfächern notwendig. Der größte Posten bei der Eingliederungshilfe machen jedoch zusätzliche Unterbringungskosten aus. Die Kreistagsabgeordneten gaben per Beschluss einstimmig die nötigen Gelder frei.