Mehr als tausend SR 2 knattern durchs Vogtland

Kürbitz. 26. Auflage von „Rauch auf der Elster“: Mopedfans kamen aus ganz Deutschland, der Schweiz, Ungarn und Holland.

„Rauch auf der Elster“ war nicht nur das Motto 2023, sondern ist in jedem Jahr eine Tatsache, wenn die Simson-Mopeds älteren Baujahrs durch die Weischlitzer Ortsteile knattern. 1132 Teilnehmende gingen am vergangenen Sonntagmittag an den Start zur Traditionsrundfahrt. Los ging es in Kürbitz. Zuvor kamen sie aus sämtlichen Teilen Deutschlands aber auch aus anderen Ländern wie der Schweiz, Ungarn und Holland. Nach der Ausfahrt wurde am „Goldenen Löwen“ in Kürbitz noch gefeiert.

Die Veranstaltung wird traditionell von den drei ortsansässigen Vereinen sowie weiteren Helfer gestemmt. Allein 80 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren in den umliegenden Orten sicherten die Rundfahrt mit.